In der Nacht auf Donnerstag

Fünf Feuer­wehren bei Neben­gebäude-Brand im Einsatz

St. Veit an der Glan - In der Nacht auf Donnerstag kam es aus bisher unbekannter Ursache zum Brand eines Nebengebäudes in St. Veit an der Glan. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren St. Veit an der Glan, St. Donat, Launsdorf, Treffelsdorf und Projern-Hörzendorf.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (117 Wörter)