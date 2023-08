Als erstes Bundesland

Kärnten bekommt jetzt Stark­regen-Warntool

Kärnten - Das vergangene Jahr wird auch als ein Jahr der Jahrhundertkatastrophen in trauriger Erinnerung bleiben. Vor allem das Gegendtal und seine Bewohner waren von unfassbaren Unwettern und deren Auswirkungen betroffen, die Wiederherstellungsmaßnahmen dauern zum Teil immer noch an. Deswegen will das Land nun ein Starkregen-Warntool nutzen. Der Start soll im April erfolgen.

von Tanja Janschitz