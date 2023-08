5 Fragen bei 5 Minuten Grüne: "Wir müssen unser 'Daham' vor der Klimakrise schützen" Kärnten - Mithilfe von fünf Fragen schaut 5 Minuten hinter die Kulissen und möchte von der GRÜNEN-Spitzenkandidatin Olga Voglauer wissen: "Warum sollte man euch bei der Landtagswahl 2023 wählen?" von Carolina Kucher 4 Minuten Lesezeit (508 Wörter) Interview Grüne Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin Olga Voglauer © Grünen Kärnten/Schindler

5 Minuten: Wie sieht Ihr Wunsch für die Landtagswahl 2023 aus?

Olga Voglauer: “Der Klimaschutz muss wieder zurück in den Kärntner Landtag, denn dieser wurde in den letzten fünf Jahren sträflich vernachlässigt. Und wir können es uns einfach nicht leisten, eine weitere Legislaturperiode ungenützt verstreichen zu lassen, wenn wir ein lebenswertes Kärnten für unsere Kinder und Enkelkinder erhalten möchten. Deswegen braucht es jetzt starke Grüne. Denn nur starke Grüne sind eine starke Stimme für den Klimaschutz und nur starke Grüne sind eine starke Stimme für eine lebenswerte Zukunft”.

5 Minuten: Bisherige Leistungen der Landesregierung: Aus Sicht der Grünen, wo sehen Sie dringenden Verbesserungsbedarf?

Voglauer: “Ich habe Leadership und den Mut zur aktiven Gestaltung vermisst. Dabei hat die Politik die Aufgabe für und gemeinsam mit den Menschen im Land nachhaltige Rahmenbedingungen zu schaffen, mit Vernunft zu handeln und mit Mut voranzugehen – so kann ein lebenswertes Kärnten gelingen. Für mich ist klar: Politik von gestern löst die Probleme von morgen nicht. Gegenseitige Schuldzuweisungen gehen sich nicht aus. Politik-Hick-Hack auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger geht sich nicht aus. Wir brauchen ein Umdenken und frischen Wind. Denn die Klimakrise kann man nicht verwalten, wir müssen Klimaschutz gestalten”

GRÜNE-Spitzenkandidatin Olga Voglauer © Grünen Kärnten/Schindler

5 Minuten: In der Kürze auf den Punkt gebracht, warum sollte man die Grünen wählen?

Voglauer: “Wir bringen den frischen Wind in Kärntens Politik. Wir sind das Salz in der Suppe! Und wir setzen auf die richtigen Themen: Neben dem Klimaschutz, der unsere Jahrhundertaufgabe ist, geht es auch um die Energiewende, die das Leben in Kärnten letztendlich wieder leistbar macht, den Ausbau des öffentlichen Verkehrs und die Stärkung der regionalen Wirtschaft. Alle diese Themen müssen wir aktiv angehen, um eine gute Zukunft für alle zu gestalten”.

5 Minuten: Stichwort Klima – die Aktionen der ‘Letzten Generation’ polarisieren. Wie stehen Sie zu den Aktionen?

Voglauer: “Im Rahmen der gesamten Debatte dürfen wir nicht vergessen, dass es grundsätzlich ja die Aufgabe der Politik wäre, Klimaschutzmaßnahmen so umzusetzen, dass entsprechende Zukunftsängste gar nicht erst aufkommen. Ich habe Verständnis für die Verzweiflung, die die jungen Klimaschutzaktivist:innen haben, dennoch halte ich diese Art von Aktivismus nicht als zielführend. Wir sollten jedenfalls aufhören diejenigen zu kriminalisieren, die uns auf die Probleme hinweisen und uns derer widmen, die die Probleme verursachen. Raus aus den Fossilen muss viel schneller gelingen – da gebe ich der Jugend vollkommen recht”.

5 Minuten: Warum ist das Thema Klimaschutz ein wichtiges Thema für Kärnten?

Voglauer: “Im Sommer wurden ganze Ort­schaften verschüttet, das Trinkwasser wird knapp und die Katastrophenjahre mehren sich. Wir erleben es also auch in Kärnten unmittelbar: Die Klimakrise zeigt keine Gnade. Und das ist ein klarer Auftrag: Wir müssen unser ‘Daham’ vor der Klimakrise schützen. Das ist den Kärntnerinnen und Kärntnern durchaus bewusst, daher glaube ich nicht, dass das Thema Klimaschutz uninteressant für die Menschen in unserem Land ist.”