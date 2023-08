Bürgermeisterkonferenz Koralmbahn als große Chance: Kärnten und Steier­mark wachsen zusammen Villach - Mit der Fertigstellung des Koralmbahn-Tunnels entsteht ein neuer Wirtschaftsraum Südösterreich, der auch für die Kommunen im Bezirk Villach-Land von großer Bedeutung sein wird. Die Bürgermeisterkonferenz stand deshalb ganz im Zeichen der Koralmbahn. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (209 Wörter) © WKK / Jutta Kometer-Belohuby

Die 24 Kommunen im Bezirk Villach-Land haben bei der Bürgermeisterkonferenz die Bedeutung des Verkehrsinfrastrukturprojektes unterstützt. „Die Gemeinden erkennen das große Potenzial durch die Inbetriebnahme des Koralmbahn-Tunnels“, unterstreicht Josef Haller, Bürgermeister der Gemeinde Ferndorf und Obmann der Leader-Region Villach-Umland. Der Ortschef sieht darin auch gute Chancen für eine positive Weiterentwicklung der Umlandgemeinden für die nächsten Generationen.

Koralmbahn als große Chance

Die Auswirkungen, die sich aus den veränderten Erreichbarkeiten ergeben werden, sind erheblich und kaum zu unterschätzen. Es wird eine neue Metropolregion mit internationaler Sichtbarkeit und Strahlkraft entstehen. Kärnten und die Steiermark wachsen zusammen”, erklärt Eric Kirschner von der Joanneum Research Forschungsgesellschaft. „Regionen außerhalb des Kerngebietes müssen durch Attraktivierung der letzten Meile eingebunden werden“, unterstreicht auch Herwig Draxler, Leiter der Wirtschaftspolitik in der Wirtschaftskammer Kärnten. In Verbindung mit dem erst kürzlich mit Italien vereinbarten Zollkorridor Triest-Fürnitz sieht Draxler ein zusätzliches großes Potenzial für zukünftige Entwicklungen in der Region. Es sei aber rasches Handeln notwendig, so Draxler. Auch Reinhard Wallner, Bereichsleiter ÖBB Personenverkehr Kärnten, war vor Ort und informierte über die geplanten Änderungen in der Taktung der Züge. Wallner: „Villach wird neben Wien und Salzburg der dritte Taktknotenpunkt in Österreich.”