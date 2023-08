Tolle Neuigkeiten! Kärntens Anime-Convention findet im April wieder statt Klagenfurt - Fans der Nerd- und Geek-Kultur kommen am 15. bis 16. April in Klagenfurt voll auf ihre Kosten! Denn am Messegelände geht die HaruCon 2023 über die Bühne. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (80 Wörter) #GOODNews © Harucon

Wir haben tolle Neuigkeiten: Die Harucon 2023 steht in den Startlöchern. Die größte Geek-Veranstaltung in Kärnten wird am 15. bis 16. April 2023 am Messegelände in Klagenfurt über die Bühne gehen. Mit dabei sind Cosplayer und Künstler, aber auch verschiedenste Händler und Aussteller. “Wir arbeiten schon fleißig am Programm”, heißt es seitens der Veranstalter. Geplant sind bereits jetzt Workshops zu Cosplaybau, Zeichnen, Posing-Performance und Co. sowie ein Nudlsuppnwettessen und eSports-Turniere. Tickets sind bereits erhältlich.