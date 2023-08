Seminarreihe Erste Hilfe für die Seele: Jetzt Erst­helfer bei physischen Not­fällen werden Kärnten - Die pro mente gruppe kärnten ist im Vorjahr mit ihren Seminaren "Erste Hilfe für die Seele" erfolgreich gestartet, und bereits in den nächsten Tagen wird das Angebot fortgesetzt. In insgesamt zwölf Stunden lernt man, wie man als Ersthelfer richtig und kompetent mit den psychischen Problemen anderer Menschen umgeht. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (284 Wörter) © pro mente kärnten GmbH

Erste Hilfe bei psychischen Krisen sollte genauso zur Selbstverständlichkeit und Bürgerpflicht werden wie die Hilfe bei physischen Notfällen. pro mente Austria hat hierfür das lizenzierte Programm “Mental Health First Aid” von MHFA Australia* erworben und setzt dieses im südlichsten Bundesland um.

Jetzt Ersthelfer werden

Im Seminar „Erste Hilfe für die Seele“ werden von geschulten Instruktoren in insgesamt zwölf Stunden Grundkenntnisse zu psychischen Erkrankungen vermittelt sowie konkrete Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Problemen und Krisen erlernt und geübt. Sie erhalten Basiswissen zu psychischer Gesundheit und Krankheit, lernen Erste Hilfe für psychische Gesundheit in fünf Schritten kennen und beschäftigen sich mit den häufigsten bzw. schwerwiegendsten psychischen Erkrankungen, wie Depression, Angststörungen, Psychose oder Suchterkrankungen. Erste Hilfe bei Krisensituationen wird im Verlauf des Seminars ebenso besprochen und geübt, wie die Ansprache und Unterstützung von Menschen, bei denen sich erste Anzeichen einer psychischen Belastung zeigen. Gemeinsame Übungen und Rollenspiele zur Anwendung des erworbenen Wissens sind neben der theoretischen Wissensvermittlung fester Bestandteil des Seminars.

Am kommenden Wochenende gibt es das erste Seminar

Am 28. und 29. Jänner 2023 startet bereits das erste Seminar im Stiftshotel St. Georgen am Längsee, danach geht es terminlich Schlag auf Schlag weiter. Derzeit stehen Seminare am Nachmittag und Abend sowie zweitägige Seminare in Klagenfurt, Tainach, St. Georgen am Längsee und Villach am Programm. Insgesamt sechs Instruktoren führen in Kärnten durch die Seminarangebote. Ein Seminar kostet 200 Euro pro Person und beinhaltet ein mehr als 300 Seiten umfassendes Handbuch sowie die Teilnahmebestätigung bzw. das Ersthelfern-Zertifikat. Ersthelfern wird man nach absolvierter Online-Wissensüberprüfung, die aus 15 Multiple-Choice-Fragen besteht. Alle weiteren Details und die Anmeldemöglichkeit findet man unter www.pro-mente.at/seminar.

