Wegen Verdunkelungsgefahr Nackt­­foto-Affäre an Grazer Schule: Lehrer fest­genommen Graz - In einem Grazer Gymnasium sollen minderjährige Schüler Nacktfotos gemacht haben. Das Schreckliche daran: Sie haben es daraufhin einem Lehrer geschickt, der dafür Geld bezahlt haben soll. Seit Anfang November 2022 ermittel Polizei und Staatsanwaltschaft in dem Fall. Nun wurde er wegen Verdunkelungsgefahr festgenommen. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (330 Wörter) © © Fotomontage Fotolia 62531030 & rswebsols/ pixabay Artikel zum Thema Grazer Lehrer dienstfrei gestellt: Hat er Nacktfotos von Schülern besessen?Nackt­foto-Affäre an Grazer Schule: Lehrer soll sich sich als Mädchen ausge­geben haben

Umgehend dienstfrei gestellt wurde ein Grazer Lehrer, auf dessen Handy Nacktfotos von minderjährigen Buben (14 Jahre aufwärts) gefunden worden sind. Über die Instant-Messaging-Plattform” Snapchat” hatte der Lehrer sich als Mädchen ausgegeben und die Nacktbilder von den Schülern gefordert. Als die Buben Verdacht schöpften, wendeten sie sich mit der unglaublichen Geschichte an den Vertrauenslehrer: Sie hätten von dem Lehrer für die Fotos sogar Geld in Form von diversen Gutscheincodes bekommen. Der Direktor der Schule erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei.

Lehrer zeigte sich unkooperativ

Kriminalisten des LKA Steiermark nahmen daraufhin die Ermittlungen auf. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz führten sie bald eine Hausdurchsuchung durch. Dabei stellten Ermittler diverse Beweismittel in Form von elektronischen Datenträgern sicher. Der Verdächtige selbst zeigte sich dabei stets unkooperativ. Er machte bislang keine Angaben gegenüber den Behörden und verweigerte zum Teil auch den Zugang zu sichergestellten Speichermedien. Nach wie vor ist ein Sachverständiger mit der Auswertung der elektronischen Beweismittel beschäftigt.

Verdunkelungsgefahr: Lehrer verhaftet

Nun steht der Mann auch im Verdacht, wiederum über Social-Media-Fake-Accounts mit zumindest einem der Opfer in Kontakt getreten zu sein. Dabei soll er den Buben zur falschen Beweisaussage bei der Polizei gedrängt haben. Zudem soll der Grazer versucht haben, Beweismittel über neuerlich angeschaffte elektronische Geräte zu unterdrücken. Es besteht daher der Haftgrund der Verdunkelungsgefahr. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz und mit Unterstützung von „Schnellen Interventionsgruppen“ (SRK-SIG) nahmen Ermittler den Verdächtigen gestern Mittag (25. Jänner 2023) an seiner Wohnadresse fest.

Genaue Opfer-Zahl steht nicht fest

Mit dem Sachverhalt konfrontiert zeigte sich der Tatverdächtige erneut unkooperativ und machte keine Angaben zu den Vorwürfen. Neuerlich stellten Polizisten elektronische Beweismittel sicher, welche nun ebenso einer Auswertung zugeführt werden. Der Festgenommene wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert und befindet sich in Haft. Die genaue Anzahl der minderjährigen Opfer steht bislang noch nicht fest. Zahlreiche Fälle haben sich jedoch bereits erhärtet. Die Ermittlungen dauern noch an.