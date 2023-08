Erneuerungen Dorf­gemeinschaft restauriert alten Bild­stock Hohenthurn - Der über 70 Jahre alte Bildstock in Hohenthurn droht zu verfallen und wird nun im Rahmen eines Leader-Projektes saniert. Bis zum Frühsommer sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (161 Wörter) #GOODNews Ernst Wiegele, LR Martin Gruber und Bgm. Michael Schnabl (von links) © Büro LR Gruber

Direkt am Marienpilgerweg in der Gemeinde Hohenthurn steht der im Jahr 1951 errichtete Bildstock Hohenthurn, an dem zahlreiche Pilger, Wanderer, Radfahrer und Passanten vorbeikommen. Inzwischen hat aber der Zahn der Zeit sichtbar an dem Marterl genagt, das der heimischen Bevölkerung als wichtiger Treffpunkt bei Prozessionen und Gedenkveranstaltungen dient. Bevor der Bildstock völlig verfällt, hat die engagierte Dorfgemeinschaft Hohenthurn beschlossen, ihn von Grund auf zu sanieren.

Zeichen der Kultur

„Marterln sind ein sichtbares Zeichen der regionalen Identität und gehören zu unserer Kultur. Daher unterstütze ich Initiativen, die diese volkskulturellen Güter für die nächsten Generationen erhalten“, sagt Landesrat Martin Gruber (ÖVP). Als zuständiger Referent für Orts- und Regionalentwicklung hat der Dorfgemeinschaft rund um Ernst Wiegele die Förderzusage persönlich überreicht. Ein Großteil der Kosten in der Höhe von rund 5.700 Euro werden über Leader-Mittel abgedeckt. Läuft alles nach Plan, sollen die umfassenden Arbeiten spätestens im Frühsommer abgeschlossen sein.