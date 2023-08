Lebensgefährlich verletzt

Oma (70) fast zu Tode ge­bissen: Enkel ist Dienst­hunde­führer beim Bundes­heer

Graz - Am Dienstagnachmittag wurde eine 70-jährige Pensionisten von den Hunden ihres Enkels in ihrer Wohnung in Graz attackiert und lebensgefährlich verletzt. Aufgrund des verwahrlosten und abgemagerten Zustandes wurden die Tiere von der Behörde abgenommen. Wie sich nun herausstellte, arbeitete der 26-jährige Enkel als Diensthundeführer beim Bundesheer.

von Sabrina Tischler