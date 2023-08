Einstimmig wiedergewählt Martin Kulmer bleibt SPÖ-Stadtpartei­vorsitzender St. Veit an der Glan - Bürgermeister Martin Kulmer sowie der gesamte Vorstand der SPÖ St. Veit an der Glan von den Mitgliedern einstimmig wiedergewählt. Landeshauptmann Peter Kaiser lobte die Arbeit des gesamten Teams. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (88 Wörter) © SPÖ St. Veit an der Glan

Am 25. Jänner 2023 fand die ordentliche Stadtkonferenz der Stadtorganisation der SPÖ St. Veit an der Glan statt. Bürgermeister Martin Kulmer, der das Amt des SPÖ Stadtparteivorsitzenden bereits vor 3 Jahren von seinem Vorgänger Gerhard Mock übernommen hat, wurde unter Applaus der vielen SPÖ Parteimitgliedern erneut einstimmig zum Stadtparteiobmann wiedergewählt. Landeshauptmann Peter Kaiser lobte in seiner Rede die Geschlossenheit und die harte Arbeit der SPÖ Stadtorganisation unter Bürgermeister Martin Kulmer und wünschte ihm und seinem gesamten Team für die kommenden Herausforderungen nur das Beste.