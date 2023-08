Mit monitorwerbung Kärnten: Lerne lieber gleich fürs Leben! Klagenfurt - Österreichs größte Lehrlingsmesse ist zurück! Sie stellt von 2. bis 4. Feber in Klagenfurt die vielen spannenden Berufswege ins Rampenlicht, die eine Lehre bietet. monitorwerbung Kärnten ist als Medienpartner an Bord und lädt mit einer kärntenweiten Kampagne zum Eintauchen in die Welt der Lehrberufe. von Carolina Kucher 3 Minuten Lesezeit (408 Wörter) Werbung © Kärntner Messen Zangerle

Junge Menschen für eine Lehre begeistern und sie über die vielfältigen Berufswelten informieren, die sich mit einer dualen Ausbildung auftun. Dieser Aufgabe hat sich die Kärntner Lehrlingsmesse mit Erfolg verschrieben. Sie ist die größte Veranstaltung dieser Art in Österreich und überzeugt mit einem Format, das Jugendliche anspricht. In sieben Stationen – von Gastronomie, Hotel und Tourismus, Industrie, Gewerbe und Handwerk über Handel und Dienstleistungen bis zur Gesundheit oder Karriere und Service – erhalten sie praxisnahe Einblicke in Lehrberufe. Begleitet werden die auf Wunsch von 50 jungen Guides, die ihre „Sprache“ sprechen und genau wissen, was interessiert. Zusätzlich stehen etliche Hands-on-Bereiche zur Verfügung, wo die Schülerinnen und Schüler zum Probieren und Mittun motiviert werden, um einen ersten Eindruck vom jeweiligen Beruf zu bekommen.

Gusto auf eine Karriere, die Geschmack beweist?

Zusätzlich erwartet die Jugendlichen ein lebendiges Rahmenprogramm. Cocktails mixen, Gerichte flambieren oder sich beim „Duell der Köche“ matchen: SchülerInnen der berufsausbildenden Schulen etwa treten gemeinsam mit dem Klub der Kärntner Köche den Beweis für die hohe Qualität ihrer Ausbildung an und machen Gusto auf diesen Karriereweg.

Über monitorwerbung Kärnten kommt die Einladung zur Kärntner Lehrlingsmesse über die Schul-Infomonitoren direkt bei den Schülern an.

Erste Kontakte zu den Fachkräften von morgen

Viele Unternehmen – genauer gesagt 100 Aussteller – knüpfen auf der Kärntner Lehrlingsmesse erste Kontakte zu ihren Fachkräften von morgen. „Wer heute gute Lehrlinge hat, hat morgen die besseren Fachkräfte“, betont auch Almir Slamnik von den Kärntner Messen. Und nicht nur das: Die Fachkräfte von morgen, sind die Führungskräfte von übermorgen. Die Tür zu einer Karriere mit Lehre steht also weit offen! Auch diese Tatsache sollten jungen Menschen am Schirm haben, wenn sie über diese Form der Ausbildung nachdenken.

Von der KTS bis zu den Fachhochschulen

Apropos am Schirm: Mit monitorwerbung Kärnten hat die Lehrlingsmesse heuer einen Medienpartner zur Seite, der genau weiß, wie man diese Zielgruppe abholt. Der Profi in der digitalen Außenwerbung ist nämlich genau dort präsent, wo sich Jugendliche bewegen: An den Bushaltestellen, am Bahnhof, am Weg zur Schule und sogar direkt in den Schulen. „Aktuell erreichen wir Kärnten mit unseren Screens mehr als 50.000 Schülerinnen und Schüler an 50 Schulstandorten. Von der KTS bis zu den Fachhochschulen. Zusätzlich sind wir in sämtlichen landwirtschaftlichen Fachschulen in Kärnten präsent, wo ein Großteil der Absolventen nach ihrem Schulabschluss eine Lehre in Angriff nimmt”, weiß monitorwerbung Kärnten Geschäftsführer Andreas Lanner.