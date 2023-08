"Keine hohen Mietsteigerungen" Anhebung der Richtwert­mieten erwartet: Land Kärnten gibt Ent­warnung Kärnten - Land gibt Entwarnung: Von den aktuell diskutierten und für das Frühjahr erneut erwarteten Anhebung der Richtwertmieten sind in Kärnten weniger als zehn Prozent der Mietwohnungen betroffen. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (252 Wörter) SYMBOLFOTO © Pixabay / andreas160578 Artikel zum Thema Preisschock bei Altbaumieten: Mietkeule schlägt im April kräftig zu!

“Zwei Drittel der Kärntner Wohnungen sind Genossenschafts- oder Gemeindewohnungen. Das heißt, sie sind gemeinnützig und nicht gewinnorientiert verwaltet und weisen ein stabiles Mietpreisniveau auf”, erklärt Wohnbaureferentin LHStv.in Gaby Schaunig (SPÖ) und betont: “Kärnten hat österreichweit die niedrigsten Mieten. In den vergangenen zehn Jahren hat sich der Abstand der Durchschnittsmieten in Kärnten zu jenen in Österreich sogar massiv vergrößert, und zwar im Genossenschaftsbereich von 60 Cent auf 1 Euro pro Quadratmeter.”

Keine hohen Mietsteigerungen dank Wohnbauförderung

„Das System der Kärntner Wohnbauförderung stellt eine stabile Preisentwicklung sicher. Wir vergeben fix verzinste, langfristige Kredite, welche die gemeinnützigen Bauvereinigungen als Finanzierungsmieten an ihre Kunden weitergeben. Preissprünge, wie es sie in der Vergangenheit gab, haben wir mit dem Mietensenkungsprogramm abgestellt“, so Schaunig. Eine Erhöhung des Finanzierungsbedarfs aufgrund steigender Baukosten sieht sie derzeit nicht: „Wir haben uns bewusst dazu entschlossen, die angemessenen Baukosten in den Richtlinien der Wohnbauförderung für das Jahr 2023 nicht zu erhöhen, da sich jede Erhöhung in künftigen Mieten niederschlägt.“

Appell an Privatvermieter

An privatwirtschaftliche Wohnungsvermieter richtet Schaunig den Appell, gesetzliche Spielräume nicht komplett auszuschöpfen. „Richtwerte sind Obergrenzen. Niemand muss diese Grenzen ausreizen.“ Grundsätzlich sei aber der Bundesgesetzgeber gefordert, und zwar dringend. „Ich dränge seit Jahren auf eine wirksame Mietpreisbremse für Österreich. Die Materie ist Bundessache, das Land Kärnten kann hier nicht eingreifen. Aber spätestens die jetzige Entwicklung zeigt, dass das alte System der Richtwerte überarbeitet werden muss“, so die Wohnbaureferentin.