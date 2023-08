Zusätzliche Züge und Zuggarnituren

13.000 Sitz­plätze mehr: ÖBB stockt Angebot zum Start der Semester­ferien auf

Kärnten - Am 13. Februar starten die Schüler in Kärnten in die Semesterferien. Damit der Urlaub gleich bei der Fahrt in die Ferien beginnen kann, stocken die ÖBB ihr Angebot auf.