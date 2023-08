Glücksfee wieder unterwegs Rund 160.000 Euro: Solo-Joker ging in die Steier­mark Steiermark - Die Glücksfee hat wieder einen Lottogewinn für die Steiermark in petto. Die richtige Joker-Zahl und das angekreuzte "Ja" brachten einer Person in der Steiermark 164.400 Euro. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (100 Wörter) © ORF / Günther Pichlkostner

Ein „Zwilling Ende Dreißig“ und ein „Drilling Anfang Vierzig“ waren am Mittwoch bei Lotto „6 aus 45“ gefragt. Konkret: Mit 38 und 39 sowie 41, 42 und 43 ließ sich Fortuna etwas ganz Besonderes einfallen und kombinierte dies mit der 6 zu den „sechs Richtigen“. Getippt hatte dies jedoch niemand, und so geht es am Sonntag um einen Jackpot und damit um die Chance auf rund 1,4 Millionen Euro.

Solo-Joker geht in die Steiermark

Einen Solo-Gewinn brachte am Mittwoch der Joker. Ein in der Steiermark gespielter EuroMillionen Wettschein trug als einziger die richtige Joker Zahl, und da auch das „Ja“ angekreuzt war, gibt es dafür rund 164.400 Euro.