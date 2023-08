Wie schön! Öffentliche Biblio­thek in Viktring feierte Jubiläum Klagenfurt-Viktring - Seit 1988 gibt es die kleine, aber feine öffentliche Bibliothek im Klagenfurter Stadtteil Viktring. Am Mittwochabend, dem 26. Jänner 2023, wurde zur Jubiläumsfeier mit Musik und Lesung eingeladen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (184 Wörter) #GOODNews © StadtKommunikation / Hude

„Dass die öffentliche Bibliothek Viktring heute ihr 35-jähriges Bestehen feiert, ist vor allem auf das herausragende Engagement der ehrenamtlichen Mitarbeiter zurückzuführen. Vielen Dank dafür, dass Sie Ihre Leidenschaft für Bücher mit uns teilen und vor allem den Kindern und Jugendlichen seit 35 Jahren den Zugang zu unzähligen Leseabenteuern ermöglichen“, gratulierte Stadtrat Franz Petritz (SPÖ) und Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) ergänzt: “Es ist schön zu sehen, wenn Menschen über so viele Jahrzehnte Begeisterung für eine Sache aufbringen können, eine wertvolle Arbeit, die die Stadt Klagenfurt gerne unterstützt.”

Comics, Bücher, E-Books und Co.

Das Medienangebot wird in der Bibliothek Viktring stets auf dem neuesten Stand gehalten – Leseratten finden aktuelle Romane, Krimis, eine große Auswahl an Kinder- und Jugendliteratur, Comics, Bücher, E-Books und Hörbücher. Leiterin Brita Grumeth und ihr Team bieten außerdem regelmäßig Lesungen für Jung und Alt an: Jeden ersten Mittwoch im Monat gibt es bei „Literatur am Vormittag“ eine neue Buchvorstellung. Animierte Lesungen und Märchenaufführungen werden für Kinder veranstaltet.