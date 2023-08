A9 zwischen Leibnitz und Wildon ...

Wasserstoff­explosion in Gewerbe­park: Eine ...

Lebring, Bezirk Leibnitz - Am Dienstag, dem 8. August 2023, kam es gegen 13 Uhr in einem Gewerbepark in Lebring im Bezirk zu einer Wasserstoffexplosion gekommen. Dabei wurde ...