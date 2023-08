Auf Fastfood-Restaurants Zwei be­waffnete Über­fälle binnen kürzester Zeit in Graz Graz - In Graz ereigneten binnen weniger Stunden zwei bewaffnete Überfälle auf Fastfood-Restaurants. Zum ersten Überfall kam es Mittwochnacht. Die Unbekannten erbeuteten dabei Bargeld in unbekannter Höhe. Der Mann und die Frau waren mit Messer bewaffnet. Zu einem versuchten Überfall kam es Donnerstagfrüh. Der mit einer Pistole bewaffnete Täter flüchtete ohne Beute. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (227 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at Artikel zum Thema Mit Messer be­waffnet: Un­bekannte Frau & Mann über­fielen Fast­food-LadenRäuber mit Pistole auf der Flucht: Hast du ihn gesehen?

Gegen 21.35 Uhr, am Mittwoch, dem 25. Jänner, betraten ein Mann und eine Frau, jeweils mit einer Kapuze über den Kopf gezogen und mit einem Tuch vor dem Mund bzw. Nase maskiert, ein Fastfood-Restaurant. Die unbekannte Frau forderte die 43-jährige Angestellte auf, den Safe bzw. die Kassenlade zu öffnen. Zur Untermauerung der Forderung bedrohte sie die Angestellte durchgehend mit einem Messer, wobei die Klinge des Messers in Richtung der 43-Jährigen gerichtet war. In der Folge erbeuteten die unbekannten Täter Bargeld aus dem Safe sowie aus der Kassenlade. Danach flüchteten sie. Die Angestellte wurde nicht verletzt, erlitt aber einen Schock. Wir haben berichtet.

Weiterer Überfall: Täter ohne Beute auf der Flucht

Gegen 2.05 Uhr, am Donnerstag, dem begab sich ein mit einem grünen Kapuzensweater und einer blauen Jacke bekleideter und mit einem vermutlich schwarzen Mund-Nasenschutz maskierter Mann zum Restaurant. In der Folge drängte er eines der beiden Opfer unter Drohung mit einer Pistole samt Schalldämpfer in das Gebäude. Er forderte die beiden Opfer (32 und 34 Jahre alt) auf, das Büro und den Safe zu öffnen. Da die beiden Männer weder einen Schlüssel für das Büro hatten, noch den Code für den Safe wussten, flüchtete der unbekannte Täter ohne Beute in unbekannte Richtung. Die beiden Männer blieben unverletzt, erlitten aber einen Schock. 5 Minuten berichtete.