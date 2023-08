Panaceo / Panacool International Jakob Hraschan: Einer, der auch bei minus 110 Grad Feuer und Flamme ist Kärnten - Der Villacher Industrielle und Panaceo-Begründer Jakob Hraschan setzt nach dem Verkauf seiner erfolgreichen Firma Austroflex nun auf die Heilkraft von Minusgraden und will mit Hightech-Kältekabinen den Weltmarkt erobern. Mit 5 Minuten spricht der 71-Jährige über Unternehmergeist, Gesundheit, und warum er als Erfolgsformel rät, Bücher zu lesen. von Robin Plankenauer 8 Minuten Lesezeit (1007 Wörter) Belesener Industrieller mit Gespür für Trends und Sinn für Gesundheit © RP / 5min.at

Ein Sprichwort besagt: „Wer für seine Ziele wirklich brennt, der brennt nicht aus!“ Das scheint jedenfalls definitiv für Jakob Hraschan zu gelten. Der vielseitige 71-jährige Unternehmer ist seit Jahrzehnten unermüdlich auf Erfolgskurs und auch für sein aktuellstes Projekt Feuer und Flamme. Da stört auch nicht, dass es dabei bei minus 110 Grad Celsius zumindest auf den ersten Blick relativ arktisch zugeht: „Wir fertigen hier vor Ort modernste Kryokabinen (Kältekabinen, Anm.) und streben damit ganz klar auch die weltweite Marktführerschaft an”, setzt Hraschan ambitioniert die Maßstäbe und will mit überzeugender Kälte-Kompetenz aus Kärnten punkten.

© RP / 5min

Cooler Megatrend

„Die Luft in unseren großzügig gestalteten Kabinen ist sehr trocken und unsere innovative Technologie kommt gänzlich ohne den sonst unangenehmen Luftzug von Ventilatoren aus, wir verwenden nur Strahlungskälte. Wenn man will, gibt es auch Bluetooth-Kopfhörer mit einem super Sound, da hält man die Kälte gut aus – und schon nach den drei Minuten Therapiezeit fühlst du dich wie neu geboren“, beruhigt Hraschan mögliche Bedenken.

"Die Gesundheit ist unser höchstes Gut - Es ist wichtig, Eigenverantwortung zu übernehmen!" Jakob Hraschan

Seit er 2019 mit seinem Geschäftspartner Manfred Pesek die Firma Panacool International aus der Taufe hob, gönnt sich der sportive Villacher gerne auch selbst regelmäßig ein regenerierendes Bad in der Kälte. „Die Ganzkörper-Kältemedizin ist der Megatrend in den Bereichen Gesundheit, Sport und Beauty “, zeigt sich Hraschan begeistert und erklärt, dass wissenschaftlich über 50 gesundheitsfördernde Anwendungsbereiche für Körper und Psyche belegt seien. Man sei überhaupt auch der einzige Anbieter einer Kältekammer, der mit fundiertem Know-how aus dem Medizin- und Gesundheitsbereich und einem umfangreichen Experten-Netzwerk aufwarten könne. „Exakte minus 110 Grad Celsius sind essentiell für den Behandlungserfolg!”, spezifiziert Hraschan und grenzt sich von Mitbewerbern ab, deren Technologie zumeist nicht zertifiziert sei und oftmals das Versprochene bei Weitem nicht einhalten könne. Zielgruppe der etwa 300.000 Euro kostenden Kälte-Kabinen – inklusive Installation und Serviceleistungen wie zum Beispiel eine Ärzte-Hotline – seien in erster Linie professionelle Anbieter wie Kliniken, gehobene Wellness-Hotels, Sport-, Reha- und Leistungszentren, dafür stünde für Interessenten zur Selbsterfahrung auch ein moderner „Show- und Test-Room” zur Verfügung.

Exakte 110 Grad minus sollen laut Studien für Jung und Alt den höchsten therapeutischen Wert besitzen ... © Panacool ... und die höchste Heilkraft entfalten ... (Am Bild: Stefan Ulbing, Technischer Leiter Panacool) © RP / 5min.at ... ein gesundheitsrelevanter Megatrend, auf den auch Prominente wie Lewis Hamilton setzen. © RP / 5min.at

Austroflex, Panaceo & Kraft der Sonne

Von Gödersdorf bei Villach aus entwickelte Hraschan ab 1985 sein schließlich rund 25.000 Quadratmeter umfassendes auf die Dämm- und Isolierbranche spezialisiertes Unternehmen Austroflex, mit dem er in 30 Ländern tätig war. 2010 erfolgte der erste Verkauf seiner erfolgreichen Firma an einen US-amerikanischen Konzern, der dann jedoch wenig Ambitionen zeigte, den Standort langfristig zu erhalten. Bereits drei Jahre später erwarb der Industrielle sein Unternehmen kurzerhand wieder zurück, um die Arbeitsplätze seiner Mitarbeiter zu sichern. Seit Oktober 2022 liegen die weiteren Geschicke der Firma unter dem neuen Namen Armacell / Austroflex aber endgültig bei dem internationalen, ökologisch orientierten Luxemburger Dämmstoff-Konzern Armacell, der weltweit 25 Werke in 16 Ländern betreibt. „Die Arbeitsplätze der rund 100 Arbeitnehmer sind damit für die Zukunft definitiv gesichert”, weiß Hraschan, der sich nun nach dem Verkauf zu hundert Prozent auf seine neuen Projekte konzentrieren will. Eine nachhaltige Investition sei auch die Installierung einer großflächigen 9.000-Quadratmeter-Solaranlage mit zirka 5.000 Modulen auf den Dächern des Firmenzusammenschlusses, die künftig eine Strom-Versorgung von 250 Haushalten ermöglichen soll.

Firmen-Areal in Gödersdorf: Auf dem weitläufigen Firmenareal versammeln sich Austroflex / Armacell, Panaceo und Panacool © Austroflex

Aber nicht nur bei erneuerbarer Sonnenenergie und therapeutischen Minusgraden beweist der gesundheitsaffine Vielleser Expertise. Mit seiner Firma Panaceo hat er sich bereits 2006 am gleichen Standort auf die besondere Heilkraft des vulkanischen Gesteins Zeolith spezialisiert.

Naturkraft aus dem Vulkan

„Das Naturmineral Zeolith-Klinoptilolith ist ein Geschenk der Natur”, weiß der Unternehmer, der viel Geld in Forschung und Entwicklung seiner medizinisch zertifizierten und in der Herstellung patentierten Panaceo-Produkte investiert und rund 30 Mitarbeiter beschäftigt.

Mit Panaceo präsentiert Hraschan medizinisch zertifizierte Detox-Kraft aus der Natur. © RP / 5min.at

Das von uns unter höchsten technischen Standards aufbereitete Mineral ist perfekt zur körperlichen Entgiftung geeignet”, betont der Ayurveda-Fan, der selbst täglich auf die Detox-Wirkung seiner Produktpalette setzt, und ergänzt: „Wir sind in diesem Segment global absoluter Marktführer und haben als Einzige eine patentierte Mikro-Aktivierung-Methode, die das extra in der Slowakei für uns abgebaute Premium-Gestein optimiert.” Zudem sei man als Medizinprodukt zertifiziert und kontrolliere alle Chargen regelmäßig auf Unbedenklichkeit. „Eine seriöse Studie kostet heutzutage zwischen 500.000 bis zu einer Million Euro, aber wenn es um die Gesundheit und Produktsicherheit geht, darf es keine Kompromisse geben”, verrät Hraschan, der vor zum Teil skrupellosen Nachahmern warnt. Gerade in der heutigen Zeit werde es für jedermann zunehmend notwendig, Eigenverantwortung für die Gesundheit zu übernehmen, um – etwa durch regelmäßige Detox-Maßnahmen – die ständig zunehmenden schädlichen Umweltbedingungen abzufedern. Dabei seien hochqualitative Produkte eine absolute Grundvoraussetzung.

Mit breitem Wissen Chancen erkennen

Warum er überhaupt Unternehmer wurde? „Die Grundsatzentscheidung habe ich sicher schon mit 13, 14 Jahren getroffen”, erinnert sich der Villacher. „Ich hatte von der familiären Ausgangssituation her keine Möglichkeit, höhere Schulen zu besuchen, und habe die KELAG-Schule gemacht, wo ich zwar eine solide technische Ausbildung erhalten habe, aber du brauchst zusätzlich, neben Learning by Doing, tiefstes Wissen, um erfolgreich zu sein – nur dann erkennst du auch die wirklichen Chancen”, das gelte für alle Branchen, weiß der heutige Industrielle. „Lesen war mein größtes Hobby, und da habe ich viel gelernt und mir zusätzlich wertvolle Kenntnisse angeeignet, dazu kann ich jedem nur raten”, erzählt Hraschan, der sich auch die Biografien von berühmten und erfolgreichen Persönlichkeiten zum Vorbild nahm. „Auf allen Ebenen frei zu sein, war eines meiner größten Motive, und Freiheit zur Entfaltung gestehe ich heute auch meinen Mitarbeitern zu”, ergänzt der immer noch sportliche ehemalige Kärntner Tischtennismeister, der auch bei den stundenreichen Arbeitstagen auf Work-Life-Balance setzt und täglich für eine Stunde den Tennisschläger schwingt. Dem im Sternzeichen Fische Geborenen, der im März seinen zweiundsiebzigsten Geburtstag feiert, scheinen jedenfalls die Projekt-Ideen, die sein Feuer als Unternehmer zum Lodern bringen, noch lange nicht auszugehen: „Ich habe bereits ein neues faszinierendes Projekt im Bereich Holzschutz in Entwicklung, da habe ich gerade das Patent bekommen, und jetzt geht es vor dem Marktstart erst einmal richtig mit der Forschung los!”