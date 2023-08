Klubhaus modernisiert

Tennisclub im Gailtal erhält neue Überdachung

Feistritz an der Gail - Der Tennisclub in Feistritz an der Gail errichtete einen Terrassenzubau und wurde dabei mit Mitteln aus der Kleinprojekteförderung von Landesrat Gruber (ÖVP) unterstützt.

von Redaktion 1 Minute Lesezeit (151 Wörter)