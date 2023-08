13.000 Sitzplätze mehr

ÖBB: Mehr Kapazität zum Start der Semester­ferien

Österreich - Am 4. Februar starten die Schüler:innen in Wien und Niederösterreich in die Semesterferien, am Wochenende darauf folgen die Bundesländer Burgenland, Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg. Damit der Urlaub gleich bei der Fahrt in die Ferien beginnen kann, stocken die ÖBB ihr Angebot auf.

von Alina Gursch