"Es war wirklich ein Unsinn" Falscher "Arzt" heute vor Gericht: Zu 18 Monaten Haft ver­urteilt, davon sechs un­bedingt Leibnitz/Graz - 126 Patienten hatte der 61-jährige Steirer jahrelang im Keller seines Hauses behandelt. Allerdings hatte der Mann nie Medizin studiert. Heute muss er sich wegen mehrerer Vergehen vor dem Grazer Gericht verantworten.

Der Fall sorgt bereits seit Jahren für Aufregung: In der Zeit von ungefähr 2014 bis 2020 soll ein 61-jähriger Steirer 126 Patienten im Keller seines Hauses behandelt haben. 5 Minuten berichtete. Das Problem: Der Mann hatte nie Medizin studiert. Auch die Ausbildung zum Krankenpfleger hatte er abgebrochen.

Gesundheitliche Folgeschäden

Die „Behandlungen“ des falschen Arztes sollen in zwei Fällen auch gesundheitliche Schäden zu Folge gehabt haben: Zum einen soll die Tagesdosis eines Antidepressivums überschritten worden sein, wodurch eine Frau ins Krankenhaus gebracht werden musste. Des Weiteren soll der Mann einen Patienten mit einer rheumatischen Erkrankung völlig falsch “behandelt” haben, sodass in weiterer Folge beim Patienten künstliche Gelenke in die Hände eingesetzt werden mussten.

Vor Gericht

Nun muss sich der 61-Jährige am heutigen Donnerstag, dem 26. Jänner, vor dem Grazer Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann Kurpfuscherei, schweren gewerbsmäßigen Betruges sowie Urkundenfälschung und vorsätzliche Körperverletzung vor.

Visitenkarten mit “Dr. Med.”

Laut ORF, soll der Steirer heute vor Gericht zugegeben haben, gefälschte Arzt-Urkunden, rezeptfreie Medikamente und die Ausstattung für die Praxis online erworben zu haben. Zuvor habe er eine Online-Ausbildung zum Heilpraktiker beschlossen. Alles sei “wirklich ein Unsinn” gewesen, meinte er. Auch ein Schild für das Auto mit der Aufschrift “Arzt im Dienst” und Visitenkarten mit “Dr. Med.” soll der 61-Jährige besessen haben.

Haftstrafe für falschen Arzt

Der Steirer wurde am heutigen Donnerstag, dem 26. Jänner, zu 18 Monaten Haft verurteilt – sechs Monate sind unbedingt. Allerdings forderte er Bedenkzeit, Staatsanwaltschaft gab noch keine Erklärung ab. Das Urteil ist demnach nicht rechtskräftig.