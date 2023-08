Zudem 15.000 Euro gespendet Herzens­projekt: "Temmer­city" schafft neues Zu­hause für Menschen mit Be­einträchtigung Leibnitz - Susi und Walter Temmer sind Multi-Unternehmer und Immobilien-Investoren aus der Südsteiermark. Erst gestern haben die beiden, Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung ein Dach über dem Kopf gegeben und den Verein Alpha Nova mit 15.000 Euro unterstützt. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (125 Wörter) #GOODNews © Walter Temmer/temmercity.com

Multi-Unternehmer und Selfmade-Multimillionär Walter und seine Frau Susi Temmer sind Geschäftsführer der Immobilienfirma “Temmercity” und haben gestern, am 25. Jänner, eines ihrer Herzensprojekte öffentlich präsentiert.

Willkommen in der Temmercity

Neun barrierefreie Neubau-Mietwohnungen in Leibnitz wurden von Walter und Susi an das gemeinnützige Unternehmen “alpha Nova” überreicht. Hier finden nun elf Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung ein neues Zuhause. Außerdem haben die Temmers dem Verein eine weitere Unterstützung von 15.000 Euro übergeben. Susi und Walter teilten unter den neuen Bewohnern Geschenkkörbe als Einweihungsgeschenk aus. “Wir freuen uns über die neuen Bewohner in unserer Temmercity”, schreibt Walter Temmer in einem Facebook-Post.