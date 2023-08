Diesen Freitag Vienna Capitals zu Gast in Klagen­furt: Rotjacken sind auf Revanche aus Klagenfurt - Der EC-KAC empfängt am Freitag, dem 27. Jänner 2023, im ersten von zwei Heimspielen am bevorstehenden Wochenende die Vienna Capitals in der sehr gut gefüllten Heidi Horten-Arena. Spielbeginn ist um 19.15 Uhr. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (239 Wörter) © Leo Vymlatil

Der EC-KAC fuhr am vergangenen Wochenende zwei Siege ein, an einen 4:3-Erfolg nach Penaltyschießen bei den Pioneers Vorarlberg schloss ein 3:2 beim damaligen Tabellenzweiten, dem HC Innsbruck, an. Das Heimspiel-Doppel gegen Wien und Villach nehmen die Klagenfurter damit von Tabellenposition sieben in Angriff. “Die Partie am Freitag ist für uns wichtig, weil wir in der letzten Begegnung mit Wien vor drei Wochen nicht gut gespielt haben und uns dafür nun revanchieren wollen. Auch möchten wir unseren Fans wieder einen Sieg auf heimischem Eis schenken, nachdem es da zuletzt ja nicht so gut lief”, betont KAC-Stürmer Rihards Bukarts.

Harter Brocken wartet auf die Rotjacken

Die Vienna Capitals gehören zu den formstärksten Mannschaften der Liga, sie punkteten in 13 ihrer letzten 15 Partien. In der Fremde wurden die Wiener seit dem 11. Dezember oder sechs Spielen nicht mehr in regulärer Spielzeit bezwungen. Dazu meint Bukarts: “Jeder kennt die Tabellensituation, gegen Wien und zwei Tage später gegen Villach steht viel am Spiel, mit der Unterstützung unseres Publikums in einer jeweils vollen Halle können wir einen wesentlichen Schritt nach vorne machen.”

Mittelstürmer kehrt zurück

Gute Nachrichten: Der Mittelstürmer Mike Zalewski kehrt im Heimduell mit seinem Ex-Klub Wien wieder in das rot-weiße Aufgebot zurück. Weiterhin nicht zur Verfügung stehen hingegen die acht Langzeitverletzten Kele Steffler, Maximilian Preiml, Nick Petersen, Lukas Haudum, Thomas Koch, Johannes Bischofberger, Finn van Ee und Daniel Obersteiner.