Unternehmer trotzen der Krise Über 2.000 Kärntner haben heuer ihre eigene Firma gegründet Kärnten - Im abgelaufenen Jahr haben 2.179 Kärntner ihre eigene Firma gegründet, die meisten Gewerbeanmeldungen gab es im Bezirk Hermagor. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (305 Wörter) #GOODNews © Pixabay / missavana

Allen großen Herausforderungen, die aktuell gestemmt werden müssen, zum Trotz: Der Gründergeist ist in Kärnten ungebrochen. Die Zahl der Unternehmensgründungen blieb auch im Jahr 2022 hoch. Insgesamt gab es 2.179 Gewerbeanmeldungen – ohne den Berufszweig der Personenbetreuer. Im Bezirk Hermagor konnten die meisten Neugründungen verzeichnet werden, gefolgt von den Bezirken Feldkirchen, Klagenfurt Stadt und Land sowie Villach Stadt. Die Gründer waren meist zwischen 30 und 40 Jahren alt, gefolgt von der Altersgruppe von 20 bis 30 Jahren, das Durchschnittsalter betrug 37. „Auch wenn im Vergleichszeitraum zum Vorjahr um elf Personen weniger den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben, hatten wir deutlich mehr Firmengründungen als in der Vorpandemiezeit“, freut sich Lucija Wakounig, Leiterin des WK-Gründerservice. Positiv sei auch der hohe Anteil an Gründerinnen: 46,3 Prozent der Neugründungen entfielen auf Frauen.

Motive für die berufliche Selbstständigkeit sind konstant

Rund 74 Prozent sagten, sie wollen schon lange ihr eigener Chef sein, 69 Prozent ist die flexible Zeit- und Lebensgestaltung wichtig und 67,3 Prozent der Befragten geht es um die Übernahme von Verantwortung im eigenen Unternehmen. Die Lebensdauer der Neugründungen bleibt ähnlich wie in den vergangenen Jahren auf einem hohen Niveau. Nach drei Jahren existieren österreichweit rund 80 Prozent der Unternehmen, nach fünf Jahren sind es 66 Prozent. In Kärnten bestehen auch noch nach sechs Jahren rund 64 % der Unternehmen. „Damit liegen wir über dem österreichischen Durchschnitt“, erklärt Wakounig.

Viele waren zuvor schon in leitender Position

Von den Neugründern starteten insgesamt 45,6 Prozent hauptberuflich in die Selbstständigkeit. Der Großteil von ihnen war davor in der Privatwirtschaft tätig, 20 Prozent in leitender Position. Reiht man die neuen Unternehmen nach Sparten bzw. Branche, lagen Gewerbe und Handwerk mit einem Anteil von 40,8 Prozent an erster Stelle. Dahinter folgten Handel, Information und Consulting, Tourismus und Freizeitwirtschaft, Transport und Verkehr sowie die Sparten Industrie und Bank und Versicherung.