22 Jahre später vor Gericht Prozess um rätsel­haften Mord: Urteil erst im März Graz - 2001 kam ein Mordkomplott auf den Tisch. Damals wurde die Leiche eines 47-jährigen Italieners bei Sinabelkirchen (Bez. Weiz) gefunden. 22 Jahre nach der Tat standen die Ex-Freundin des Ermordeten und ein weiterer Slowake vor dem Grazer Landesgericht. Der Prozess wurde allerdings vertagt, da ein wichtiger Zeuge nicht erscheinen konnte. Ein Urteil soll es frühestens im März geben. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (269 Wörter)

Der Prozess rund um den Mordfall aus dem Jahr 2001 wurde am heutigen Donnerstag, 26. Jänner, fortgesetzt. Als Angeklagte standen eine Slowakin, die Ex-Freundin des Mordopfers, und ein Mann aus der Slowakei vor Gericht – sie sollen den Mord an dem 47-jährigen Italiener in Auftrag gegeben haben. Allerdings musste der Prozess vertagt werden, da ein bedeutender Zeuge wegen eines Arzttermins nicht kommen konnte. Laut ORF handelt es sich dabei um einen hohen Beamten aus der Slowakei. Ein Urteil wurde für 23. März angekündigt.

Leiche mit Stich- und Schusswunden gefunden

Zurück zum Anfang: Im Juli 2001 wurde die Leiche des 47-jährigen Italieners, in der Nähe der Autobahnabfahrt Sinabelkirchen, gefunden. Der Mann litt unter Stich- und Schusswunden. Die Kriminalbeamten hatten mit dem Mordfall lange zu rätseln. Verbindungen zur Steiermark wurden keine gefunden. Der erste Prozess wurde 2019 abgehalten – hier wurden zwei Slowaken zu 17 und 18 Jahren Gefängnis verurteilt. Sie begangen den Auftragsmord, den die Ex-Freundin des Italieners ihnen übermittelt haben soll. Im Sommer 2022 wurde auch die Ex-Freundin des getöteten Italieners, sowie ihr ehemaliger Schwager, von den slowakischen Behörden an Österreich ausgeliefert.

Ermordeten ausgenützt

Die Slowakin soll das Opfer 1999 kennengelernt und ihn ausgenützt haben. Der spendable Italiener soll eine Lebensversicherung für die Tochter der Frau abgeschlossen und der Angeklagten sogar eine Wohnung bezahlt haben. Sie wollte den Ermordeten dann aber nicht einziehen lassen, deswegen drohte dieser mit einer Betrugsanzeige. Daraufhin soll die Slowakin den Mordauftrag an die Verurteilten gegeben haben. Nun, 22 Jahre später, stehen sie und ein Mann aus der Slowakei vor Gericht. Wie der ORF berichtet, sollen beide bislang alles verleugnen.