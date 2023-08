Wie die Verantwortlichen mitteilen, werden – nach den Sofortmaßnahmen über das Wochenende – derzeit täglich weitere Maßnahmen zur Entsorgung und Bereinigung vor Ort umgesetzt. Hier liege man aktuell gut im Zeitplan, vermeldet Landespressedienst-Leiter Gerd Kurath nach der Sitzung. Wie er informiert, wurde zudem ein Monitoring sowohl des Grundwassers als auch der Luft hochgefahren. So wurden mittlerweile zwei Grundwasser-Entnahmeschächte für einen genauen Überblick über das Ausmaß der Verunreinigung errichtet sowie gestern, Mittwoch, ein Luftmesscontainer vor Ort aufgestellt. Zudem werden Sperrbrunnen errichtet, über die der größte Teil des Kerosins abgepumpt werden soll. Derzeit sei von keiner Gesundheitsgefährdung der Anrainerinnen und Anrainer bei der Unfallstelle auszugehen, so Kurath. Nach dem Austreten von 80.000 Litern Kerosin sind rund 3.000 Kubikmeter Erdreich von der Verunreinigung betroffen, dieses wird in weiterer Folge abgetragen werden.

Ermittlungen laufen weiter

Laut den ÖBB laufen zur Erhebung des Unfallhergangs noch Ermittlungen. Fakt sei aber, dass es zu einer Überfahrung eines „Halt“ zeigenden Signals durch einen Güterzug gekommen ist, wie 5 Minuten bereits berichtete. Die genauen Umstände seien noch zu untersuchen. Derzeit werden die Daten der Unfall-Fahrzeuge ausgewertet und es sind noch Befragungen durchzuführen. Die Zuständigkeit der Untersuchungen liegt bei der Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes („SUB“) sowie bei einem von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt beauftragten Sachverständigen, so die ÖBB.