VSV-Adler bereit Liga-Neuling gastiert beim VSV: "Wollen gegen Asiago drei Punkte holen" Villach - Am Freitag gastiert der Liga-Neuling aus Asiago in der Villacher Stadthalle, bevor es für die VSV-Adler dann am Sonntag zum Lokalrivalen nach Klagenfurt geht. Zwei ganz wichtige Spiele für die Blau-Weißen, die mit zwei Siegen bereits die Tür zur fixen Play-off-Qualifikation weit aufstoßen könnten. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (294 Wörter) © VSV / Krammer

Bis zum Ende des Grunddurchgangs haben die Blau-Weißen noch insgesamt acht Spiele zu absolvieren, fünf davon auswärts. Der Punktepolster auf dem aktuell auf Platz sieben befindlichen KAC beträgt derzeit – bei einem ausgetragenen Spiel mehr – zehn Punkte. „Wir wollen morgen gegen Asiago und am Sonntag in Klagenfurt natürlich voll punkten. Unser Anspruch ist es, nicht nur die Top 6 zu erreichen, sondern wir wollen mehr. Wir möchten den Grunddurchgang zumindest als Vierter abschließen, schauen sicher mehr nach vorne als nach hinten. Danach geht es dann ja erst so richtig los…“, so VSV-Verteidiger Philipp Linder, der sich heuer zu einem der besten österreichischen Verteidiger entwickelt hat. Der 27-Jährige erzielte in der laufenden Saison in 35 Spielen bereits 21 Scorerpunkte, davon 7 Tore.

Italiener kämpfen verbissen

Den Liga-Neuling aus Asiago dürfe man jedoch keinesfalls unterschätzen. Die Italiener haben zuletzt eine ganz beeindruckende Serie hingelegt: Das Team von Headcoach Tom Barrasso hat in den vergangenen fünf Spielen gleich zehn Punkte gemacht und sich damit in der Tabelle auf Platz neun vorgeschoben. Immerhin hat Asiago auch Topteams wie die Vienna Capitals oder Fehervar besiegt und kämpft verbissen um einen Platz in der Qualifikationsrunde. Lindner: „Auch für sie zählt jetzt jeder Punkt. Sie werden hart kämpfen und alles geben. Aber, wir sind bereit und wollen die drei Punkte holen. Dazu müssen wir defensiv so wenig wie möglich zulassen und die Chancen, die wir uns selbst erarbeiten, eiskalt ausnutzen.” Die bisherigen beiden Begegnungen gegen Asiago konnten die Blau-Weißen für sich entscheiden.

VSV-Headcoach Rob Daum kann gegen Asiago nahezu auf den gesamten Kader zurückgreifen. Fehlen werden den „Adlern“ weiterhin die Langzeitverletzten Julian Payr und Elias Wallenta. Im Tor wird morgen Alexander Schmidt beginnen.