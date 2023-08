100.000 Euro Schaden Defekter Akku eines Garten­gerätes verursacht Brand Bad Radkersburg - Beim Brand eines Carports in der Nacht zum Donnerstag, 26. Jänner 2023, entstand erheblicher Sachschaden. Verletzt wurde niemand. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (108 Wörter) SYMBOLFOTO © FF Gleisdorf

In der Nacht auf den heutigen Donnerstag gegen 3.45 Uhr, bemerkte ein Bewohner eines Einfamilienhauses, dass ein Carport, unter dem ein neuwertiges Auto und ein Motorrad abgestellt waren, in Flammen stand. Er verständigte sofort die Feuerwehr, die den Brand unter Einsatz von acht Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften löschen konnte.

Defekter Akku eines Gartengerätes

An den Löscharbeiten beteiligt waren die Feuerwehren Bad Radkersburg, Altneudörfl und Goritz bei Radkersburg. Am Carport, am Auto und am Motorrad sowie an diversen Gartengeräten entstand ein Sachschaden von rund 100.000 Euro. Bei der Brandursachenermittlung wurde festgestellt, dass der Brand durch einen defekten Akku eines Gartengerätes entstanden sein dürfte.