Am 14. Feber ist es soweit Zum Valentinstag: Romantik pur im Hotel Palais26! Villach - Das Hotel Palais26 im Herzen der Draustadt ist vielseitig und in naher Zukunft vor allem eines: ein romantischer Hotspot für Verliebte, denn am 14. Feber ist Valentinstag. von Redaktion 3 Minuten Lesezeit (373 Wörter) Werbung Ob zu zweit oder alleine: Das Hotel Palais26 ist immer der richtige Ort, um die freie Zeit zu genießen. © Palais26

»The place to be« für alle Verliebten!

Am Dienstag, dem 14. Feber, ist Valentinstag. Da kommen die Verliebten des Landes zusammen und wollen den romantischsten Tag des Jahres meistens auch an einem besonderen Ort verbringen. Wir haben einen heißen Tipp für euch, denn es gibt eine tolle Adresse im Herzen von Villach, wo Frisch- und Längerverliebte es sich so richtig gemütlich machen können, ein paar Drinks oder auch ein ganz spezielles Abenddinner im Restaurant Charles genießen können. Und am 14. Feber öffnen das Hotel und Restaurant nach dem Betriebsurlaub auch wieder hochoffiziell ihre Pforten. Wer nach dem Genuss am Valentinstag gar nicht mehr nach Hause fahren möchte, der bleibt am besten gleich hier, denn im Hotel Palais26 befinden sich mitunter die schönsten Hotelzimmer der Stadt.

Das Hotel Palais26 ist der Hotspot in der Villacher Innenstadt für gemütliche After-Work-Drinks. © Palais26 Die hochwertige Küche im Restaurant Charles hält, was sie verspricht. © Palais26 Stylisches Ambiente: Das Interieur des Hotel Palais26 besticht durch guten Geschmack. © Palais26

Der beste Blick auf den Faschingsumzug

Villach ist im Jänner und Feber bekanntermaßen die Faschingshochburg Österreichs. Der alljährliche Umzug durch die Innenstadt mit vielen Närrinnen und Narren geht heuer am Samstag, dem 18. Feber, über die Bühne und ist ein riesiges Spektakel, das sich viele nicht entgehen lassen wollen. Was allerdings nicht jeder weiß: Das Hotel Palais26 bietet eine hervorragende Sicht auf das närrische Treiben, denn von der Beletage aus (1. Obergeschoß) bekommst du den uneingeschränkten Blick auf den Hauptplatz zu deinem Drink dazugeschenkt. Na, schon richtig Lust bekommen, einmal hier zu übernachten? Für Kurzentschlossene empfiehlt sich die Möglichkeit der beliebten Last-Minute-Buchungen.

Die Fenster zur Welt: Von der Beletage im 1. Obergeschoß hast du den besten Blick auf den Villacher Hauptplatz. © Palais26

Du hast etwas zu feiern?

Drinnen wie draußen besticht das Hotel Palais26. Im Restaurant Charles ist für für dich und deine Liebsten reichlich Platz, um in einer der angesagtesten Locations der Stadt zu feiern oder einfach nur die ausgezeichnete Küche und die guten Drinks zu genießen. Für bis zu 70 Personen organisiert das Team deine Feier im lässigen Rahmen. Ab 50 Personen ist deine Veranstaltung auch gerne exklusiv, das bedeutet: Der gesamte Bereich im Restaurant Charles ist für dich und deine Liebsten oder dein Team reserviert. Und wenn deine Feier länger dauert, warten die gemütlichen Zimmer auf dich. Am nächsten Morgen genießt du dann dein After-Party- oder After-Event-Frühstück. Das Hotel Palais26 und das Restaurant Charles freuen sich auf euch!