Mit Ende Jänner Test­container am Villacher Haupt­platz stellt Betrieb ein Villach - Der Corona-Testcontainer am Villacher Hauptplatz stellt mit Ende Jänner seinen Betrieb ein. Der letzte Betriebstag ist der kommende Sonntag, 29. Jänner. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (69 Wörter)

Der Testcontainer am Willroider-Parkplatz ist bereits geschlossen. Die Testcontainer mit ihren breit angelegten Öffnungszeiten waren in den Corona-Jahren wichtige und stark frequentierte Anlaufstellen für Villacherinnen und Villacher, aber auch für viele Gäste. Weiterhin bestehen bleiben die Antigen- und PCR-Testangebote in den Apotheken, die gratis PCR-Gurgeltests für zu Hause und auch die “Wohnzimmertests”, die nach wie vor einmal monatlich kostenlos in den Apotheken erhältlich sind.