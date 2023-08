Unfall

Fußgängerin (68) auf Schutzweg von Auto erfasst

St. Veit an der Glan - Am Donnerstagnachmittag fuhr ein 47-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan mit seinem Auto auf der Schützenstraße in Richtung Klagenfurter Straße. Dabei kam es zu einer Kollision mit einer 68-jähirgen Fußgängerin.

