Zusätzliche Urlaubstage Prämie & neue Entlohnung: Verbesserungen im Bereich der Elementar­pädagogik Graz - Die Kindergärten und Kinderkrippen sind ein wesentlicher Bestandteil des Bildungssystems in Österreich. Die schon vor Corona äußerst angespannten Arbeits- und Rahmenbedingungen haben sich durch die Pandemie verschärft und sind mittlerweile in einen eklatanten Personalnotstand gemündet. von Alina Gursch 2 Minuten Lesezeit (253 Wörter) © yan-krukau/pexels.com

Deswegen hat sich die Rathauskoalition in guter Abstimmung mit der Personalvertretung dazu entschieden, die Arbeitsbedingungen im Bereich der städtischen Kindergärten, Kinderkrippen und Horten deutlich zu verbessern. Nachdem im letzten Juni ein großes Personalpaket beschlossen wurde (zusätzliche 54 Stellen im Bereich der städtischen Kinderbetreuung um die Betreuungsqualität zu steigern, die Mitarbeiter zu entlasten sowie die Beschäftigungsausmaße von Teilzeitbeschäftigten anzuheben) werden nun die nächsten bedeutenden Verbesserungen geplant:

1.000 Euro Corona-Prämie für städtische Pädagogen und Betreuer im Kinderbetreuungsbereich.

für städtische Pädagogen und Betreuer im Kinderbetreuungsbereich. Im Sinne eines altersgerechten Arbeiten erhalten Pädagogen zusätzliche Urlaubstage (drei Urlaubstage ab dem 57. Lebensjahr, weitere zwei ab dem 60. Lebensjahr).

Neues Entlohnungsschema für Pädagogen mit höheren Einstiegsgehältern.

„Damit wollen wir ein klares Zeichen setzen: In unserem Wirkungsbereich tun wir das Möglichste, um die Qualität der Betreuung für unsere Kinder zu steigern und gleichzeitig die Arbeitsbedingungen für Pädagogen und Betreuer merklich zu verbessern“, so Personalstadtrat Manfred Eber (KPÖ). Aufgrund der derzeit angespannten finanziellen Situation der Stadt, sollen die Maßnahmen durch die vom Land für September angekündigte Einführung einer Sozialstaffelung für Kinderkrippen finanziert werden.

Entbürokratisierung für das Personal

Doch es bedarf weiterer Verbesserungen in diesem Bereich, die jedoch weit über die vorhandenen Möglichkeiten und Zuständigkeiten von Gemeinden liegen. Deswegen richtet sich Eber ans Land und an den Bund: „Wir hoffen, dass das neue Gehaltsschema sowie die Sozialstaffelung für Kinderkrippen vom Landtag beschlossen wird. Weiters drängen wir darauf, dass Seitens des Landes weitere Verbesserungen im Kinderbetreuungsbereich auf den Weg gebracht werden. Wichtig wäre beispielsweise eine Entbürokratisierung für das Personal, damit diese wieder mehr Zeit mit den Kindern als mit Formularen verbringen kann, sowie eine Aufstockung der Ausbildungsplätze in Graz.“