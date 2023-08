Helfende Hände sind willkommen! Projekt Kinderträume: "Menschen mit niedrigem Einkommen unterstützen" Graz - Fasching steht vor der Türe - viele Eltern können sich aber heuer kein tolles Faschingskostüm für ihre Kinder leisten. Hier kommt das Projekt "Kinder-Träume" von Markus ins Spiel. Er möchte Menschen mit einem geringeren Einkommen unterstützen, damit auch diese an Anlässen wie Fasching, Ostern oder Weihnachten, ohne über ihre prekäre finanzielle Situation nachdenken zu müssen, feiern können. von 2 Minuten Lesezeit (256 Wörter) © Privat

Der Grazer Markus P. widmet einen Großteil seiner Freizeit seinem Herzensprojekt „Kinder-Träume“. Mit dieser ehrenamtlichen Initiative möchte er Menschen in Notlagen kostenlos unterstützen: “Das Ziel von diesem Projekt ist es Familien, Kinder, ältere Menschen und Jugendliche, die ein niedriges Einkommen haben, bestmöglich mit sofortiger Hilfe zu unterstützen”. Jeder Mensch möchte Weihnachten, Geburtstag und Co. feiern: Auch Fasching steht bald vor der Türe und viele kleine Steirer und Steirerinnen haben tausend Ideen, wer oder was sie zu Fasching sein möchten. Für ein Kostüm braucht man ebenfalls genügend Geld, was viele Familien aber nicht haben. Genau für solche Situation gibt es das Projekt „Kinder-Träume“, mit diesem möchte Markus Träume und Herzenswünsche verwirklichen.

“Anderen Menschen helfen”

“Das Projekt wurde am 14. Dezember 2020 von mir gegründet und es konnte bereits zehn Personen geholfen werden. Durch diese Initative möchte ich anderen Menschen helfen und etwas zurückgeben. Jede einzelne Person der ich helfen kann, sofern es möglich ist, ist für mich ein gewonnenes Herz”, erzählt Markus stolz. In der Facebook-Gruppe von Markus befinden sich bereits 31 Mitglieder, darunter auch Firmen die Gutscheine oder Lebensmittel sponsern. Vieles wird ihm auch persönlich per Post zugeschickt. Wenn du mehr zum Projekt von Markus erfahren möchtest, kannst du dich auf der Facebook-Seite des Projekts durchklicken. Er begrüßt auch jede liebevolle und helfende Hand, die ihn mit seinem Projekt unterstützen möchten. Erreichen kann man Markus am besten per Mail oder telefonisch.