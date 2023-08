Präsentation der ersten Bewerbungssujets Nachhaltig: SPÖ verzichtet zum dritten Mal auf Wahl­plakate Kärnten - Kürzlich präsentierte Landesparteivorsitzender LH Peter Kaiser gemeinsam mit Landesgeschäftsführer Andreas Sucher die ersten Sujets der SPÖ Kärnten Wahlbewegung. Vorweg stand bereits fest, dass die SPÖ Kärnten weiterhin darauf verzichtet, Plakat-Wälder aufzustellen, die die Sicht auf Straßen und Kreuzungen verstellen. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (274 Wörter) Landeshauptmann Peter Kaiser (links). © SPÖ Kärnten

Stattdessen werden Themensujets ausgespielt: “Echter Einsatz für ein leistbares Leben, echter Einsatz für die beste Gesundheitsversorgung und echter Einsatz für die beste Bildung über Rolling Boards, Citylights und andere digitale Medien und natürlich in den Sozialen Medien”, so das Vorhaben. Die Outing-Transparente für Unterstützer und Mitglieder werden nach der Wahl wieder eingesammelt und einem „zweiten Leben“ als Umhängetasche oder Schüttelpennal zugeführt.

Nachhaltige Wahlwerbung

„Nachhaltigkeit zieht sich nicht nur durch unser Wahlprogramm – das wir über die kommenden Tage im Detail noch präsentieren werden – sondern ist auch Teil unserer Wahlbewegung. Es geht uns um Inhalte und die authentische Vermittlung, wofür wir als SPÖ in Kärnten stehen. Es geht uns um die drei P-Frage: Welche Partei, mit welchem Programm und welchen Personen soll Kärnten in Zukunft gestalten?“, so Landeshauptmann Peter Kaiser und weiter: „Aufbauend auf das was wir in den letzen 10 Jahren in Kärnten erreicht haben, wollen wir auch in Zukunft gestalten und weiterentwickeln – mit echtem Einsatz. Immer an deiner Seite, das bedeutet für uns, echten Einsatz für Kärnten und seine Menschen.”

Zeichen setzen

„Kärnten hat in der Vergangenheit in Wahlzeiten schon einiges aushalten müssen. Bis wir uns entschlossen haben ein bewusstes Zeichen zu setzen, dass es auch anders geht, das nicht – gefühlt – alle drei Meter am Straßenrand ein Plakat stehen muss und nicht Unsummen für sinnlose Werbemittel ausgegeben werden müssen“, so Landesgeschäftsführer Andreas Sucher. „Wir gehen mit zwei Dinge in die Wahlbewegung: Einem Informations-Folder aus Naturpapier, in Österreich gedruckt und einem Kugelschreiber der zu 70 Prozent aus Pappe besteht und recyclebar ist“,