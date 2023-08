Überstundenanzahl hoch NEOS kritisieren Lehrerkräfte­mangel: "Die Steiermark spart am falschen Fleck” Steiermark - Der Lehrkräftemangel schlägt in der Steiermark voll durch und lässt Überstunden in den steirischen Pflichtschulen explodieren, schildern die NEOs. Das soll schon bald gravierende Auswirkungen auf die Schüler in der Steiermark haben. “Das steirische Bildungssystem befindet sich in einer tiefen Krise”, so Swatek von den NEOS. von Nina Fábián 2 Minuten Lesezeit (345 Wörter) © Pexels / Max Fischer

In einer Presseaussendung der NEOS wird der Lehrerkräftemangel in der Steiermark kritisiert: “Der Lehrkräftemangel schlägt in der Steiermark voll durch und lässt Überstunden in den steirischen Pflichtschulen explodieren”. Das habe Auswirkungen auf die Schüler in der Steiermark. “Das steirische Bildungssystem befindet sich in einer tiefen Krise. Den Personalmangel mit Überstunden zu kompensieren ist keine Dauerlösung. Wenn Lehrkräfte ausbrennen, ist Feuer am Dach. Überlastete LehrerInnen können ihren SchülerInnen nicht mehr jene Aufmerksamkeit schenken, die sie für ihren Lernerfolg brauchen”, so Klubobmann Swatek.

Überstundenanzahl hoch

Die steirischen Lehrer haben im vergangenen Schuljahr 2021/22 fast doppelt so viele Überstunden geleistet als noch vor 4 Jahren. Der Anstieg von 80 Prozent im Vergleich zum Schuljahr 2017/18 liegt damit in der Steiermark deutlich über dem Österreich-Schnitt von 49 Prozent. Zusätzlich nimmt die Steiermark den unrühmlichen zweiten Platz bei den geleisteten Überstunden pro Lehrer in der Pflichtschule ein. Nur in Vorarlberg leisten Lehrer mehr Überstunden als in der Steiermark, wie aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der NEOS durch Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) hervorgeht.

Landesregierung “untätig”

Die Neos kritisieren die Landesregierung als “untätig”, was bei der Einstellung von zusätzlichen, vom Land finanzierten Lehrpersonal sichtbar werden soll. Demnach soll kein anderes Bundesland so wenig Ressourcen in die Hand nehmen, wie die Steiermark. Während man in der Steiermark nur 26 weitere Personen anstellt, sind es in Vorarlberg 287 und in Niederösterreich fast 200. “Während alle anderen Bundesländer zusätzliche Lehrer anstellen, um die Versorgungssicherheit an den Schulen zu gewährleisten, setzt die Steiermark auf Überstunden des vorhandenen Personals. Das hat gravierende Auswirkungen auf die Qualität des Unterrichts. Die Steiermark spart am falschen Fleck”, ist sich Niko Swatek sicher.

1700 Lehrer gehen in Pension

In den kommenden 4 Jahren sollen über 1.700 Lehrer in der Steiermark in Pension gehen. Angesichts dieser dramatischen Entwicklung lautet Swateks Handlungsauftrag an die Landesregierung: “Wenn Lehrerinnen und Lehrer fehlen, dann bleibt die Bildung auf der Strecke. Und mit ihr die Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen. Werner Amon muss endlich handeln, bevor neben Kindergärten auch Schulen in der Steiermark zusperren!”