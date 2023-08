Weiterhin frostig Am Freitag bricht Nordföhn über die Steiermark herein Steiermark - Neben dem kalten Nordwind kann es im Oberen Mur- und Mürztal sowie im Süden und Osten etwas auflockern und es bleibt tagsüber weitgehend niederschlagsfrei. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (94 Wörter) © Roberto Tauschmann

Am Freitag bringt ein kalter Nordwind in der nördlichen Obersteiermark dichte Wolken und zeitweise leichten Schneefall. Die Sonne zeigt sich kaum. Der Nordföhn kann im Oberen Mur- und Mürztal sowie im Süden und Osten etwas auflockern und es bleibt tagsüber weitgehend niederschlagsfrei. “Das Temperaturniveau ist winterlich, in der nördlichen Obersteiermark ist es ganztags frostig, im Süden sind bis zu 3 Grad möglich”, lautet die Prognose der Experten der “GeoSphere” für Freitag.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.