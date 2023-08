Gestern Abend Cobra-Einsatz in Villach: Einbrecher wollte aus Haus nicht mehr raus kommen Villach - In Villach wurde gestern Abend in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Cobra musste anrücken und nahm den Einbrecher im betroffenen Haus fest. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (84 Wörter) SYMBOLFOTO © BMI / BBL

Gestern Abend, um 18.30 Uhr, war ein 26-jähriger Villacher in ein Einfamilienhaus im Stadtgebiet eingebrochen. Die beiden Hausbesitzer, ein Ehepaar (32 und 31 Jahre alt), alarmierten die Polizei und konnten zu den Nachbarn flüchten. Die Polizei traf kurze Zeit später ein und umstellte das Haus. Da der Einbrecher das Haus, trotz Aufforderung, nicht verlassen wollte, rückte auch die Cobra an. Diese brachen die Eingangstür auf und nahmen ihn im Haus fest. Er wurde in das Polizeianhaltezentrum Villach eingeliefert. Alle Beteiligten blieben unverletzt.