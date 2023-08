Neun weniger als 2021 "Hilfspakete der Stadt wirken": Weniger Räumungs­termine bei Stadt­wohnungen 2022 Klagenfurt - Sinkende Zahlen gibt es bei den Delogierungen im Verantwortungsbereich der städtischen Wohnungen in Klagenfurt zu verzeichnen: 2022 gab es neun Räumungstermine weniger als im Vorjahr. Die Stadt verbucht das nun als eigenen Erfolg. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (242 Wörter) Bürgermeister Christian Scheider und noch Vizebürgermeister Prof. Mag. Alois Dolinar. © Büro Dolinar

Die Stadt Klagenfurt besitzt 3.126 Wohnungen. Gab es bei ihnen 2021 noch 55 Räumungstermine, so konnten diese auf 46 reduziert werden (2016 waren es noch 122). Tatsächlich geräumt wurden schlussendlich 17 Wohnungen. Die übrigen 27 konnten dabei durch rasche und kompetente Hilfestellungen, auch seitens der Stadt, wie man behauptet, abgewendet oder aufgeschoben werden.

“Bin bemüht, Delogierungen entgegenzuwirken”

“Als Bürgermeister ist es mir ein besonders wichtiges Anliegen, dass jeder Bürger ein Dach über dem Kopf hat. Besonders in Zeiten der Teuerung müssen wir darauf schauen, dass diejenigen, die unsere Hilfe benötigen, diese auch bekommen”, so Bürgermeister Christian Scheider. Auch Wohnungsreferent Alois Dolinar weiß, dass man die Mieter in diesen Zeiten unterstützen muss. “Daher bin ich bemüht, Delogierungen entgegenzuwirken.” Mit Erfolg, wie Dolinar meint. Es sei gelungen, viele Delogierungen abzuwenden. Aber: “Alle konnten leider nicht verhindert werden, weil einige durch nicht-rechtzeitige Inanspruchnahme von Hilfe verursacht sind. Hier kann die Stadt nicht mehr eingreifen.”

Zahl an Zwangsräumungen deutlich verringert

Die Zahl konnte seit 2016 (122 Zwangsräumungen) deutlich verringert werden. “Durch persönliches Eingreifen des Bürgermeisters, des zuständigen Referenten sowie gemeinsamen Lösungsvorschlägen mit weiteren Organisationen”, wie die Stadt in einer Aussendung bekannt gibt. Eine große Rolle hätten hierbei auch die HIBL (Hilfe in besonderen Lebenslagen), Kärntner in Not und der Wohnschirm der Volkshilfe und der Caritas Kärnten gespielt. Die Gründe für die Delogierungen waren übrigens hauptsächlich Mietzinsrückstände und “unleidliches Verhalten”.