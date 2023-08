„Sachprogramm Erneuerbare Energie – Solarenergie“ Meilen­stein für den Photovoltaik-Aus­bau in der Steier­mark beschlossen Steiermark - Mit dem „Sachprogramm Wind“ ist die Steiermark bereits Vorreiter unter den alpinen Bundesländern und geht nun den nächsten bedeutenden Schritt: Das vorgelegte „Sachprogramm Erneuerbare Energie – Solarenergie“ soll den weiteren Ausbau von Photovoltaikanlagen beschleunigen. von Anja Mandler 3 Minuten Lesezeit (477 Wörter) Die Regierungsmitglieder Hans Seitinger, Ursula Lackner und Barbara Eibinger-Miedl (v.l.) stellten das „Sachprogramm Erneuerbare Energie - Solarenergie“ vor. © Land Steiermark/Robert Binder

In den letzten Monaten wurden von einer ressortübergreifenden Arbeitsgruppe Flächen ausgemacht, die besonders geeignet sind, um sie rasch und effizient für Photovoltaik-Anlagen zu nutzen. Das ist notwendig, da auf dem Weg zur Klimaneutralität bereits in sieben Jahren 100 Prozent des Strombedarfs (bilanziell) aus erneuerbaren Quellen gedeckt werden muss. Laut aktuellen Studien bedeutet das für die Steiermark, dass Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von rund 2,8 Gigawatt erforderlich sind.

Priorität: Versiegelte und vorbelastete Flächen für den PV-Ausbau nutzen

Dabei ist für die Landesregierung klar: Prioritär müssen Dach- und Fassadenflächen, bereits versiegelte Flächen (z.B. Parkplätze) und vorbelastete Flächen (Deponien etc.) herangezogen werden. So wurden schon in der Vergangenheit eine PV-Verpflichtung im Neubau festgeschrieben und Förderprogramme für innovative PV-Doppelnutzungen aufgelegt. Wird hier das gesamte Potential genutzt, gehen Bund und Länder davon aus, dass rund 40 Prozent des Ausbaubedarfes in diesen Bereichen realisierbar sein werden.

Die verbleibenden 60 Prozent müssen über Freiflächenanlagen gedeckt werden, wobei dieser Bedarf vorwiegend durch kleinere Flächen (unter zwei Hektar) bzw. bereits vorbelastete Flächen zwischen zwei und zehn Hektar (zum Beispiel: Deponieflächen, an Straßen, Eisenbahn, Abbaugebieten, Gewerbegebiete, Kläranlagen etc.) gedeckt werden soll. Die Widmung dieser Flächen fällt im Zuge der örtlichen Raumplanung in die Zuständigkeit der jeweiligen Gemeinde und wurde mit dem neuen Raumordnungsgesetz, das eine verpflichtende Energieraumplanung vorschreibt, geregelt. Alleine im Jahr 2022 wurde so der Weg für 200 MW an installierter PV-Leistung in den steirischen Gemeinden freigemacht. Durch die neue gesetzliche Verpflichtung zur kommunalen Energieraumplanung wird der kleinteilige Ausbau in geregelten Bahnen erfolgen.

„Sachprogramms Erneuerbare Energie – Solarenergie“

Parallel dazu gibt es Bedarf nach größeren Freiflächenanlagen mit mehr als zehn Hektar, der auf etwa 800 bis 1000 Hektar geschätzt wird. Diese Vorrangzonen werden vom Land Steiermark nun im Zuge des „Entwicklungsprogramm für den Sachbereich Erneuerbare Energie – Solarenergie“ (Überörtliche Raumplanung) ausgewiesen. Diese Standorte eignen sich besonders gut für die PV-Nutzung und werden daher im landesweiten öffentlichen Interesse in Zukunft bevorzugt für die Stromproduktion mittels Photovoltaik genutzt.

Kriterien für die Erarbeitung des „Sachprogramms Erneuerbare Energie – Solarenergie“ Größe der potentiellen Vorrangzone: Mindestens zehn Hektar

Entfernung vom nächsten Netz-Einspeisepunkt: Maximal zehn Kilometer

Alle Flächen der hochwertigsten Bodenkategorien „Hochwertig“ und „Mittel-bis-hochwertig“ wurden ausgeschlossen.

„Mittelwertige“ Böden wurden nur herangezogen, wenn sie sich im Umkreis von maximal fünf Kilometer zu einem Einspeisepunkt befinden. Alle weiter entfernten „mittelwertigen“ wurden ausgeschlossen.

Vorrangig wurden Flächen aus den Kategorien „geringer bis mittlerer Bodenwert“ bzw. „geringer Bodenwert“ genutzt.

Alle Flächen, die zu nah an Siedlungsgebieten liegen, zu einsichtig sind, in Naturschutzzonen oder Waldgebieten liegen etc., wurden aussortiert

Hochwertige Böden zukünftig noch strenger geschützt

Für die Ausweisung der PV-Vorrangzonen wurden auch 0,7 Prozent der landwirtschaftlichen Vorrangzonen in der Steiermark genutzt. Mit der expliziten Ausweisung dieser Gebiete wird sichergestellt, dass auf der anderen Seite 99,3 Prozent der landwirtschaftlichen Vorrangzonen von der Nutzung für Photovoltaik-Flächen ausgeschlossen sind und damit unter strengem Schutz stehen. Die Definition der PV-Vorrangzonen erfolgte somit unter der Prämisse, jene wertvollen Flächen zu schützen, die etwa für die landwirtschaftliche Nutzung und die Ernährungssicherheit einen hohen Stellenwert haben. Daher bleiben die hochwertigsten Flächen weiterhin der landwirtschaftlichen Produktion vorbehalten. So soll Ernährungssicherheit und Energieversorgung ermöglicht und dafür gesorgt werden, dass der notwendige Sonnenkraft-Ausbau in der Steiermark in geregelten Bahnen verläuft.