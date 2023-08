In Klagenfurt

Bald gilt nur noch die Neue: ÖAMTC veranstaltet nun wieder "Vignette-Drive-In"

Klagenfurt - Spätestens mit 1. Februar gilt nur noch die Autobahn-Vignette für das Jahr 2023 - egal ob in Klebe- oder digitaler Form. Am ÖAMTC-Stützpunkt in Klagenfurt kann man sich beide Varianten heute wieder im "Drive-In" holen.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (82 Wörter)