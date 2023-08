Prozessbeginn

Axt-Mord in Villach: An­geklagter steht heute vor ...

Villach & Klagenfurt - Ein damals 36-jähriger Slowene soll am 9. Dezember 2022 einen 48-jährigen Italiener im Drogenrausch in Villach ermordet haben. Am heutigen Mittwoch ...