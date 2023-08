Treffen der Gärtner Viel Potenzial: Kärntner Gärtner blicken in eine erfolg­reiche Zukunft Kärnten - Auf Schloss Krastowitz in Klagenfurt trafen sich die Kärntner Gärtner zu ihrer Jahreshauptversammlung. Seitens der Kärntner Landesregierung kamen Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ), Gemeindelandesrat Daniel Fellner (SPÖ) und Agrarlandesrat Martin Gruber (ÖVP). Rund 80 Kärntner Gartenbaubetriebe sind über die Kärntner Gärtner organisiert. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (194 Wörter) Kärntner Gärtnertag 2023 © LPD Kärnten/Stein

„Ich halte es für wichtig, dass Kinder erfahren und erleben, wie Pflanzen und Lebensmittel entstehen“, betonte Landeshauptmann Peter Kaiser und verwies als Bildungsreferent auf die Aktion „Schule in der Gärtnerei“ der Kärntner Gärtner und Landwirtschaftskammer. Über diese konnten bereits rund 20.000 Volkschulkinder erreicht werden. Daniel Fellner hob die harmonische Partnerschaft hervor, die er weiter „hegen und pflegen“ wolle. „Es ist wichtig, Leute vor den Vorhang zu holen, die Schönes für uns alle gestalten“, so der Landesrat und dankte den Gärtnern.

Familienbetrieb als Alleinstellungsmerkmal

Die Kärntner Gärtner leisten einen wesentlichen Beitrag zu mehr Regionalität. “Gerade in Krisenzeiten ist diese regionale Verfügbarkeit sehr wichtig“, so Agrarlandesrat Martin Gruber. Die hauptsächlich von Familien geführten Gartenbaubetriebe seien voll Motivation und produzieren ihre Pflanzen auf höchstem Niveau. „Das ist ein Alleinstellungsmerkmal zur internationalen Konkurrenz“, hob Gruber hervor. In Anbetracht der Teuerung gelte es dafür zu sorgen, dass die Betriebe von dem, was sie erwirtschaften, auch leben können. „Ich sehe für den Kärntner Garten- und Gemüsebau aber viel Potential, auch in Zukunft erfolgreich zu sein“, so Gruber. Weitere Informationen findest du hier.