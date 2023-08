"Saitenglick" 2.000 Euro für schwer kranke Lina: Lavant­taler Gitar­ristinnen sammelten Spenden bei Konzert Bad St. Leonhard - Lina ist acht Jahre alt und schwer krank. Die Eltern wollen, dem seit 2017 an Knochenkrebs erkrankten Mädchen eine Therapie aus dem Ausland ermöglichen. Da diese aber teuer ist, ist man auf Spenden angewiesen. Das Gitarrenduo "Saitenglick" hat für eine solche gesorgt - und zwar in der Höhe von 2.000 Euro! von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (224 Wörter) #GOODNews © Saitenglick Artikel zum Thema Schwerkranke Kärntnerin (8) braucht teure Therapie: Eltern bitten um Spenden

Lina ist erst acht Jahre alt, hat aber wohl schon mehr durchgemacht als so mancher Erwachsener. Sie kämpft nämlich seit September 2017 mit Knochenkrebs. Über die Crowdfunding-Plattform “Go fund me” haben die Eltern eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um der Kleinen eine teure Therapie im Ausland zu ermöglichen. Bislang sind etwas mehr als 18.000 von 550.000 Euro dort zusammengekommen. Nun haben auch die beiden Gitarristinnen von der Gruppe “Saitenglick” dem kleinen Mädchen eine große Spende gegeben.

“Die Kirche war voll”

Anna-Lena und Waltraud sind im Lavanttal unter dem Namen “Saitenglick” bekannt. Seit einigen Jahren spielen sie schon auf Hochzeiten und Taufen, 2022 hat man sich dann erstmals auch an ein Adventkonzert gewagt. “Das war in der Kunigundkirche in Bad St. Leonhard”, erinnern sie sich gegenüber 5 Minuten. “Die Kirche war überraschenderweise voll.” Am Eingang hatte man um freiwillige Spenden für die schwer kranke Lina gebeten. Am Ende des Abends dann die Überraschung: “2.000 Euro sind zusammengekommen”, berichten die zwei überglücklich.

Scheckübergabe vor wenigen Tagen

Nun, vor wenigen Tagen, konnten sie dann endlich auch den Scheck an das kleine Mädchen übergeben. Sie selbst sind überglücklich, dass das Konzert so gut angekommen ist und auch eine so hohe Spendensumme zusammenkommen konnte. “Wir wünschen Lina alles Gute für ihre Zukunft”, richten sie dem Mädchen noch auf ihrer Facebook-Seite aus.