Bis 4. Februar Villacher Eislauf­platz nur noch eine Woche geöffnet Vilalch - Der Villacher Eislaufplatz in der Innenstadt am Rathausplatz wird nur noch etwas mehr als eine Woche "existieren". Ab 5. Februar ist er für diesen Winter geschlossen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (120 Wörter) © 5min.at

Am 18. November startete die Eislaufsaison auf dem Villacher Rathausplatz, nun nähert sie sich langsam ihrem Ende: Am Samstag, den 4. Februar, wird die beliebte Fläche zum letzten Mal benutzbar sein – und zwar bis 19 Uhr. Wer noch Eislaufen will, sollte sich also beeilen. Die ganze Betriebssaison dauerte damit heuer elf Wochen. Eislaufschuhe können vor Ort ausgeliehen werden.

Seen, Eishalle und Eisdisco

Falls man aber auch nach dem 4. Februar noch eislaufen möchte, empfiehlt die Stadt ein Ausweichen auf die Kärntner Seen – sofern es die Temperaturen zulassen. Aber auch in der Villacher Eishalle kann man beim “Publikumseislauf” die Kufen glühen lassen. Die Eisdisco wird dort jedenfalls am 10. Februar und am 11. März, jeweils ab 18.30 Uhr, stattfinden.