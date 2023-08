Innovationen im Naturschutz „Goldene Unke“: Gemeinde Treffen erhält Auszeichnung für nach­haltiges Bau­projekt Treffen - Der Wettbewerb „Die Goldene Unke“ holt beispielhafte Umsetzungen von naturnahen und -schonenden Projekten vor den Vorhang. Der Bewerb steht im Zusammenhang mit der österreichweit einzigartigen Ausbildung zur Naturschutzfachkraft an der FH Kärnten. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (232 Wörter) Verleihung Goldene Unke an die Marktgemeinde Treffen © FH Kärnten

Ausgezeichnet wurden jene Projekte, die eine Verbesserung für die Natur ermöglichen. „Naturschutz und Bauwirtschaft finden immer öfter gemeinsame Lösungen“,erklärt Martin Schneider, Leiter des Studienbereichs Bauingenieurwesen und Architektur an der FH Kärnten. „Die eingereichten Projekte haben die Spannungsfelder und Lösungen im Schnittfeld Naturschutz und Bau gut skizziert. Die Auszeichnung der „Goldenen Unke“ zeigt auf, wie wichtig die Ausbildung zu einer Naturschutzfachkraft ist“, betont Martin Schneider.

Goldene Unke © FH Kärnten

Mit der Natur verbunden

Am Friedhofsgelände in Treffen verbessert sich die ökologische Situation durch die gesetzten Maßnahmen der Marktgemeinde. Im Zuge der Erweiterung des Gräber-Bereichs für Baumbestattungen mit heimischen Baumarten wurde in Treffen auch an die Bodenentsiegelung gedacht. Der Vorplatz des Friedhofs wurde naturnah und klimafit gestaltet. Das Siegerprojekt der Gemeinde Treffen zeigt vor, dass gerade bei versiegelten Beständen durch Neugestaltung viel für den Naturschutz getan werden kann. Der Preis wurde im November 2022 durch Landesrätin Sara Schaar (SPÖ) verliehen. Ein Video des Projektes findest du hier.

Naturschutz als Motivator

Der Wettbewerb der „Goldenen Unke“ trug dazu bei, gut gelungene Umsetzungen in der Branche zu würdigen und Firmen sowie Gemeinden dazu zu motivieren, Projekte im Hinblick auf den Naturschutz umzusetzen. „Das Auswahl- und Beurteilungsverfahren der Projekte zeigt auf, wie wichtig die Ausbildung hinsichtlich naturnahem und -schonendem Bauen ist“, erklärt Schneider. Naturschutzfachkräfte finden gemeinsame Lösungen für den Naturschutz und die Bauwirtschaft.