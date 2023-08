Komödie in drei Akten von Ödön von Horváth

„Zur schönen Aussicht“ heißt das morbide Hotel am Rande eines Dorfes in den Bergen, dessen Fassade bröckelt und dessen Personal aus Männern mit zweifelhafter Vergangenheit besteht. Ein seltsamer Haufen an gescheiterten Existenzen hat sich dort wie in einem Zufluchtsort verschanzt. Sie alle eint latente Geldnot, Wetterkapriolen vergraulen die Kundschaft, die Saison läuft schlecht – Krise, wohin man blickt, das Hotel steht kurz vor dem Bankrott. Ohne das Geld der Baronin von Stetten, dem einzigen Gast, würde längst nichts mehr laufen. Richtig kompliziert wird es mit der Ankunft der Sommerliebe des Hoteldirektors vom vergangenen Jahr: Christine erklärt, ein gemeinsames Kind auf die Welt gebracht zu haben. Die Männer verbrüdern sich zu einem Komplott gegen die junge Frau, das finstere Idyll implodiert endgültig.

PREMIERE am 17. März, 19.30 Uhr, HAUS EINS

weitere bereits disponierte Vorstellungen am 24. und 29. März, sowie am 11., 12., 15. und 20. April, jeweils um 19.30 Uhr, sowie am 16. April um 15.00 Uhr, HAUS EINS