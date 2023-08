Der Grund: Die Teuerungen "Wollen nicht an Qualität sparen": "Foood's" zieht sich aus Villacher Innenstadt zurück Villach - Die beiden Standorte der "Fooods Gaumenfreude" in der Villacher Innenstadt haben nur noch heute und morgen geöffnet. Danach zieht man sich vorerst zurück. Der Grund: Die Teuerungen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (140 Wörter) © 5min.at

Konkret geht es um die Lebensmittelpreise. “Wir wollen nicht an der Qualität sparen, deswegen machen wir diesen Schritt und ziehen uns vorerst aus der Innenstadt zurück”, meint die Betreiberin Julia Safron, die seit knapp drei Jahren mit ihrem Mann die Kunden in der Drauparkstraße bedient hat, gegenüber 5 Minuten. Neben den Lebensmittelpreisen seien auch die Strompreise und “generell die Rundumkosten” das Hauptproblem gewesen. “Man kommt einfach nicht mehr zurecht.”

Heute und morgen noch geöffnet

Nach einer Betriebspause möchte man nun alles wieder in Ruhe aufbauen. “Auf den Märkten werden wir mit unseren Waren vertreten sein”, berichtet sie. Allgemein gelte es nun, die Rundumkosten zu minimieren. “Damit alles gut geht, wenn wir neu starten.” Die Standorte in der Innenstadt sind nur noch heute bis 18 Uhr und morgen, am 28. Jänner, von 9 bis 13 Uhr geöffnet.