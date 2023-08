Bunt, spannend, kreativ und innovativ Blick hinter die Kulissen: Tag der offenen Tür am CHS war ein voller Erfolg! Villach - Schule kann auch bunt, spannend, kreativ und innovativ sein, das zeigte das CHS-Villach (Centrum Humanberuflicher Schulen) eindrucksvoll am Tag der offenen Tür, der vor kurzem stattfand! von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (310 Wörter) Werbung © CHS-Villach/ Lena Ritt und Chiara Pollhammer

Von 9 bis 18 Uhr konnten die zahlreichen Besucher und Besucherinnen das vielfältige Angebot des CHS kennenlernen und viele zukünftige Schüler:innen nutzten diese Chance auch.

Happy Hour in der Schule!

Die Wirtschaft ist das Kernstück aller unserer Ausbildungszweige. Innovatives Projektmanagement wird bei den Vertiefungen „Gesundheit und Soziales“, sowie „Sport und Ernährung“ gelebt. So konnte man live die Projektplanung unserer „berühmten“ Ballspielwoche am Ende des Semesters mitverfolgen. Den Weg in die HLW-Genussecke des gastronomischen Reiches fanden sehr viele unserer Besucher und Besucherinnen. Dort konnte bei „Cocktail o´clock“ das Cocktail-Shaken und bei „Sweet hot flame it“ das Flambieren von Crèpes und Früchten oder die Herstellung von köstlichen Pralinen bewundert und genossen werden. Sportbegeisterte trafen sich auch bei einem Abstecher im Turnsaal, um bei einem kleinen Volleyballmatch dabei zu sein.

„Pariser Flair“

Die Abteilung Mode begeisterte mit Stoffträumen und den Modeateliers, in denen vom Design bis zur Fertigung alles zu beobachten war. Ein Highlight waren jedoch sicherlich die mitreißenden Fashionshows, bei denen eindeutig „Pariser Flair“ zu spüren war! Egal ob Regenbogenkleid oder ausgefallene Accessoires – hier konnte man sich kaum sattsehen!

Leonardo da Vinci & die Technik

Angehende Web- und Printdesigner:innen sowie Programmierer:innen ließen sich im Medienzweig genauso über die Schulter blicken wie Fotografen:innen oder Videoexpert:innen. Wer Lust hatte, konnte sogar in einem Audio-Workshop Leonardo da Vinci seine Stimme leihen. Und der Höhepunkt der Medienabteilung war das „Studio 17“, ein Live-Studio, welches den ganzen Tag einen digitalen Live-Einblick in unsere Schule zuließ.

Eine wahre Kunst!

Die Abteilung Kunst beeindruckte mit spannenden Arbeiten aus Ton oder Metall, mit Malerei oder Druckgrafik, Design, Innenarchitektur oder filmischen Animation & Video – Produktionen. Die angehenden Künstler:innen beantworteten gerne alle Fragen zu ihren Kunstwerken und zu ihrem vielfältigen Ausbildungsprofil. Das alles bietet das CHS Villach und noch viel mehr!

Noch nicht genug gehört und gesehen? Besuchen Sie unsere CHS-Webseite (www.chs-villach.at) oder kommen Sie einfach an einem Infotag bei uns vorbei – wir freuen uns schon auf Sie!