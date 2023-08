Ende Jänner Europa erleben: Österreichisches Schüler­parlament tagt in Graz Graz - Bereits zum 22. Mal versammeln sich im Rahmen der nationalen Sitzung des „Model European Parliament Austria" rund 60 junge Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus ganz Österreich, sowie einer Gastdelegation aus Deutschland, um Europa zu erleben und zu bewegen. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (258 Wörter) Das Österreichische Schülerparlament ist zu Gast in Graz. © Land Steiermark/Binder

Von 26. bis 29. Jänner 2023 diskutieren die Jugendlichen zwischen 16 und 19 Jahren in Graz über aktuelle europäische Themen wie etwa Bildung, Umwelt, Jugendbeschäftigung und gesellschaftliche Herausforderungen durch die Digitalisierung, sowie Internet- und Mediensicherheit.

LR Werner Amon mit politisch interessierten jungen Menschen im Weißen Saal der Grazer Burg. © Land Steiermark/Binder

Heute Freitag eröffnete Europalandesrat Werner Amon das europäische Jugendparlament im Weißen Saal der Grazer Burg. „Das gemeinsame Europa, so wie wir es heute kennen, ist keine Selbstverständlichkeit, sondern ein Erfolgsprojekt von dem wir alle profitieren. Das europäische Jugendparlament ist ein Musterbeispiel dafür, welche Möglichkeiten die Europäische Union jungen Menschen bietet: Mobilität, Austausch, Dialog, gemeinsame Stärkung der europäischen Identität.”

Wie im „echten” Europaparlament

Das Model European Parliament Programm (MEP) soll bei Jugendlichen das Interesse an Europa und an der aktiven Teilnahme an Demokratie wecken, indem sie in die Rolle einer EU-Mandatarin oder eines EU-Mandatars schlüpfen. Damit erhalten sie die Möglichkeit, sich mit aktuellen europäischen Themen auseinanderzusetzen, zu diskutieren und Lösungsansätze zu entwickeln. Im Rahmen der Konferenz wird Österreichs Zugehörigkeit zum Europäischen Binnenmarkt beleuchtet und im Spannungsfeld von Landtagswahlen in mehreren Bundesländern in die Zukunft der EU-Wahlen 2024, der Energiewende und den Herausforderungen einer digitalisierten Welt geblickt.

Die nationale Sitzung des MEP in Graz ist gleichzeitig die Qualifikation für die österreichische Vertretung an den bevorstehenden EU 27+ MEP-Sitzungen in Brüssel und Prag, den euroregionalen Sitzungen in Madrid, München und Oslo. MEP Austria ( www.mepaustria.at) wird von Vertreterinnen und Vertretern des Wiener Traditionsgymnasium Theresianum koordiniert – heuer in Kooperation mit dem Gymnasium der Ursulinen Graz.