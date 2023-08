Sieben Kilometer lang Kostenlos und "perfekt gespurt": Lang­lauf­loipe Wölfnitz ab sofort geöffnet Wölfnitz - Die sieben Kilometer lange, perfekt gespurte Langlaufloipe in Wölfnitz kann ab sofort kostenlos benutzt werden. Betreut wird die Strecke vom Verein "Horse und Country Club Seltenheim Hallegg". von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (132 Wörter) StR. Mag. Franz Petritz, Heiner Helmigk (Anrainer und Grundbesitzer), Karlheinz Wultsch (Horse und Country Club Seltenheim-Hallegg) und Mag. Mario Pollak (Sportamt) gaben die Loipe frei. © StadtKommunikation / Pessentheiner

Klagenfurt ist derzeit in eine wunderbare Schneedecke gehüllt. Das sorgt auch für große Freude bei allen Wintersportfans. Der Verein “Horse und Country Club Seltenheim Hallegg” ist auch wieder aktiv geworden und hat die Langlaufloipe in Wölfnitz präpariert. Darüber hinaus sorgen die Vereinsmitglieder für die Betreuung der Strecke. Die Einstiegsstellen und Parkplätze befinden sich beim Gasthaus Stopper in Tultschnig und dem Golfplatz Seltenheim.

Sieben Kilometer pro Runde

“Die kilometerlange, perfekt gespurte Langlaufloipe in Tultschnig ist eine tolle Ergänzung zur gesamten Klagenfurter Natursportarena. Es freut mich, dass dieses Angebot auch heuer wieder zur Verfügung steht”, betont Sportreferent Franz Petritz. Die Rundenlänge (Skating und Klassisch) beträgt knapp sieben Kilometer. Die Benützung der Langlaufloipe Wölfnitz ist kostenlos und erfolgt auf eigene Gefahr.